PM Modi ने स्वतंत्रता दिवस पर पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट से की मुलाकात, हॉकी टीम ने गिफ्ट की स्पेशल जर्सी-VIDEO

पीएम मोदी ने भारतीय एथलीट्स से मुलाकात की। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने पीएम मोदी को साइन की हुई जर्सी गिफ्ट की। गोलकीपर पी आर श्रीजेश ने ये जर्सी पीएम मोदी को दी। इसके बाद मनु भाकर संग पीएम मोदी बातचीत करते हुए नजर आए। स्वप्निल कुसाले, सबरजोत सिंह और अमन सहरावत को भी पीएम मोदी ने बधाई दी।

VIDEO | PM Modi (@narendramodi) meets Indian Olympic contingent at his residence in Delhi.