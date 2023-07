Parth Salunkhe ने रचा इतिहास, युवा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले बने पहले भारतीय लिमरिक

भारतीय तीरंदाज पार्थ सालुंखे युवा विश्व चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले पुरुष तीरंदाज बने जिससे भारत ने अपने अभियान को 11 पदकों के साथ समाप्त किया। युवा विश्व चैंपियनशिप में यह देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। महाराष्ट्र के सतारा के 19 वर्षीय खिलाड़ी ने रविवार को यहां अंडर-21 पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत फाइनल में कोरिया के तीरंदाज को हराकर स्वर्ण प्राप्त किया।

Parth Salunkhe Created History becomes first indian to win youth archer

Edited By: Priyanka Joshi