Paris Paralympics 2024 Day 2 Live: दूसरा दिन भारत के लिए खास, अवनी लखेरा, भाविना पर होंगी नजरें

पेरिस पैरालंपिक्स में भारत में आज निशानेबाजी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे अन्य खेलों में प्रतिस्पर्धा पेश करेगा। यहां देखिए आज का शेड्यूल।

#ParaBadminton: Mixed Doubles SL3-SU5 Group Stage A👇🏻



The Indian #ParaBadminton pair of Nitesh/Murugesan lose to Indonesias🇮🇩 Ramdani/Oktila 15-21, 8-21.



They will next face Frances🇫🇷 Lucas Mazur/Faustina Noel.



Lets #Cheer4Bharat out loud, lets cheer for #TeamIndia at… pic.twitter.com/GhjKDBUTJY