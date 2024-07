मेंस सिंगल स्कल्स सेमीफाइनल (बलराज पंवार) - दोपहर 1:24 बजे से

ड्रेसेज व्यक्तिगत दिन 2 (अनुश अग्रवाल)- दोपहर 1:58 बजे से

Day 5️⃣ schedule of #ParisOlympics2024 is HERE!

As #TeamIndia🇮🇳 gets ready for another action filled day, let's double up our intensity to #Cheer4Bharat😍🥳

Catch your favourite athletes in ACTION, only on DD Sports & Jio Cinema.#OlympicsOnJioCinema pic.twitter.com/FZ5Tn3Fa43— SAI Media (@Media_SAI) July 30, 2024