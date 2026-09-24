निशानेबाजी में एक और 'कांस्य' प्रहार, परिनाज-अनंतजीत ने मिक्स्ड स्कीट में भारत को दिलाया ऐतिहासिक मेडल
परिनाज धालीवाल और अनंतजीत सिंह नरूका की जोड़ी ने इतिहास रच दिया है।
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। परिनाज धालीवाल और अनंतजीत सिंह नरूका की जोड़ी ने इतिहास रच दिया है। इस जोड़ ने स्कीट मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीता है। यह एशियाई खेलों में स्कीट मिक्स्ड इवेंट में भारत का पहला मेडल है।
क्वालिफाइंग राउंड में कम स्कोर की वजह से भारत की अनंतजीत सिंह नरुका और परिनाज धालीवाल की जोड़ी को ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। इस जोड़ी को उस बेहद कड़े फाइनल पर गर्व होगा जो उन्होंने खेला। एशियन गेम्स 2026 में यह देश के लिए 15वां मेडल है। वहीं दूसरी ओर चीन ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और गेल्ड पर कब्जा जमाया। कोरिया के खाते में सिल्वर मेडल गया।
Historic Bronze for Bharat!🥉🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 24, 2026
Heartiest congratulations to Parinaaz Dhaliwal and Anantjeet Singh Naruka on securing the first-ever Bronze Medal in the Skeet Mixed Team event at the #AsianGames2026.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/ylSlamlfyK
परिनाज धालीवाल के बारे में
परिनाज धालीवाल (जन्म 30 नवंबर 2001) पंजाब के पटियाला की एक भारतीय स्कीट शूटर हैं, जो स्कीट महिला, स्कीट टीम और मिक्स्ड टीम स्कीट इवेंट्स में माहिर हैं। उन्होंने 2015 में न्यू मोती बाग गन क्लब में शूटिंग शुरू की; पहले उन्होंने ट्रैप में हाथ आजमाया था, लेकिन बाद में स्कीट को चुना क्योंकि उन्हें यह ज्यादा चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प लगा।
जूनियर लेवल से आगे बढ़ते हुए, परिनाज ने ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, ISSF वर्ल्ड कप, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और खुद को भारत की प्रमुख महिला स्कीट शूटर्स में से एक के तौर पर स्थापित किया है। ISSF ने उन्हें लगातार दुनिया के टॉप स्कीट एथलीट्स में शामिल किया है।
परिनाज ने अपना पहला ISSF मेडल जर्मनी के सुहल में हुए 2022 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में जूनियर महिला स्कीट टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल के तौर पर जीता। बाद में उन्होंने नई दिल्ली (2021) में हुए ISSF वर्ल्ड कप में महिला स्कीट टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता।
उन्होंने हांग्जो में हुए 2022 एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां भारतीय महिला स्कीट टीम चौथे स्थान पर रही। वह इंटरनेशनल सर्किट पर लगातार हिस्सा लेती रही हैं, जिसमें ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप में उनकी भागीदारी शामिल है।
अनंतजीत सिंह नरुका
अनंतजीत सिंह नरुका (जन्म 1 जुलाई 1998) राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। वह मेंस स्कीट और मिक्स्ड टीम स्कीट इवेंट में भाग लेते हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र में शूटिंग शुरू की। उनके पिता दलपत सिंह नरुका भी स्कीट शूटर रहे। अनंतजीत ने 2014 में UAE के अल ऐन में हुई एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया।
अनंतजीत की मुख्य उपलब्धियों में हांग्जो में हुए 2022 एशियन गेम्स में पुरुषों के स्कीट इवेंट में रजत पदक और मेंस स्कीट टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतना है। इतना ही नहीं पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करना और श्यमकेंट में 2025 एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में पुरुषों के स्कीट इवेंट में गोल्ड मेडल जीतना शामिल है। अनंतजीत ने सिडनी में 2018 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में स्कीट टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता था।
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