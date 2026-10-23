Para Asian Games: ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय एथलीटों का दबदबा, चीन के बाद भारत बना एशिया का दूसरा नया सुल्तान

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। आइची-नागोया पैरा एशियाई खेलों में भारत के रिकार्डतोड़ 114 पदकों के प्रदर्शन में सबसे बड़ा योगदान ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ियों का रहा, जिन्होंने शुक्रवार को चार स्वर्ण पदक समेत कुल 13 पदक जीते।

इन खेलों में एथलेटिक्स में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा और उसके नाम 22 स्वर्ण, 19 रजत और 24 कांस्य पदक रहे। ये 2023 में हांगझू में मिले 53 पदकों से 12 अधिक हैं।

चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा भारत

चीन 98 पदकों (54 स्वर्ण, 24 रजत, 20 कांस्य) के साथ पहले स्थान पर रहा। उज्बेकिस्तान 64 पदकों (20 स्वर्ण, 21 रजत, 23 कांस्य) के साथ तीसरे और मेजबान जापान 51 पदकों (19 स्वर्ण, 18 रजत, 14 कांस्य) के साथ चौथे स्थान पर रहा।

भारत के 62 सदस्यीय दल ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सुमित अंतिल ने पुरुषों की संयुक्त एफ42-44/61-64 भाला फेंक स्पर्धा में 72.46 मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण जीतकर अपने खिताब का बचाव किया। मौजूदा विश्व चैंपियन और विश्व रिकार्ड धारक सुमित ने 2020 और 2024 पैरालिंपिक में भी स्वर्ण जीते थे। भारत ने इस स्पर्धा में तीनों पदक हासिल किए। महेंद्र गुर्जर ने 59.03 मीटर के साथ रजत और संदीप संजय सरगर ने 64.48 मीटर के साथ कांस्य जीता। संयुक्त वर्ग में रैंकिंग तय करने वाले रजा अंकों के आधार पर गुर्जर को सरगर से ऊपर रखा गया।