28 साल की उम्र में पाकिस्तान के दिग्गज स्नूकर खिलाड़ी ने की आत्महत्या, लंबे समय से डिप्रेशन में था खिलाड़ी

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Pakistani top Snooker Player Majid Ali commit Suicide प्रसिद्ध पाकिस्तानी स्नूकर खिलाड़ी और एशियाई अंडर-21 सिल्वर मेडल विजेता माजिद अली ने गुरुवार को पंजाब में फैसलाबाद के पास अपने गृहनगर समुंदरी में आत्महत्या कर ली। 28 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने खेल के दम पर दुनियाभर में नाम कमाया था।

पुलिस के अनुसार माजिद कथित तौर पर खेलने के दिनों से ही डिप्रेशन से पीड़ित थे और उन्होंने लकड़ी काटने वाली मशीन का इस्तेमाल करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। माजिद अली ने कई अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया और वह राष्ट्रीय स्तर में शीर्ष क्रम के खिलाड़ी रहे थे। माजिद एक महीने में मरने वाले पाकिस्तान के दूसरे स्नूकर खिलाड़ी हैं।

पिछले महीने पाकिस्तान के एक अन्य अंतरराष्ट्रीय स्नूकर खिलाड़ी मुहम्मद बिलाल की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। माजिद अली के भाई उमर ने उनकी मौत पर दुख जताते हुए कहा कि माजिद किशोरावस्था से ही डिप्रेशन से पीड़ित था और हाल ही में उसे एक और दुखद घटना का सामना करना पड़ा।

This 28 year old international snooker player Majid Ali committed suicide in home town Faisalabad.

According to sources he was going through financial crisis.he won titles for Pakistan. pic.twitter.com/fq81BkhtV8— Ms. Moonlight (@LahoreWali_) June 30, 2023