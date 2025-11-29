Language
    ओजस्विनी सारस्वत ओजस्विनी ने जीती एमेच्योर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 07:07 PM (IST)

    ऊषा द्वारा प्रस्तुत 15वीं डीजीसी लेडीज अमेच्योर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025 आज प्रतिष्ठित दिल्ली गोल्फ क्लब में संपन्न हुई। लोधी और पीकॉक कोर्स में खेला गया, यह तीन दिवसीय, 54-होल का WAGR टूर्नामेंट ने 115 प्रतिभाशाली महिला गोल्फरों को एक साथ लाया, जिसमें 80 महिलाओं ने चैंपियनशिप खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा की।

    Hero Image

    ओजस्विनी सारस्वत ने जीती चैंपियनशिप

    पीटीआई, नई दिल्ली: ओजस्विनी सारस्वत ने दिल्ली गोल्फ क्लब में 222 के कुल स्कोर के साथ 15वीं डीजीसी लेडीज एमेच्योर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता में 115 महिला खिलाडि़यों ने हिस्सा लिया था, जिसमें सारस्वत ने 222 अंकों के साथ ट्राफी जीती, जबकि केया बडुगु (225) दूसरे और योग्या भल्ला (232) तीसरे स्थान पर रहीं।

    अन्य खिलाडि़यों में प्रतियोगिता के अंतिम दिन एशम अग्निश ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया। उन्होंने पांचवें होल पर एक शानदार होल-इन-वन दर्ज किया। पिछले वर्षों की तरह इस साल भी खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता से विश्व एमेच्योर गोल्फ रैंकिंग अंक हासिल किए।

    शानदार हुआ मुकाबला

    इस वर्ष के मुकाबले में उभरती प्रतिभाओं का एक प्रभावशाली समूह शामिल था, जिसमें 20 जूनियर खिलाड़ी थे, जिनका हैंडीकैप 9 या उससे कम था और जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पिछले वर्षों की तरह यह चैंपियनशिप वर्ल्ड एमेच्योर गोल्फ रैंकिंग (WAGR) अंकों के लिए पात्र बनी रही। R&A और USGA द्वारा देखरेख किया जाने वाला WAGR एक प्रतिष्ठित रैंकिंग प्रणाली है जो विश्व स्तर पर 4,000 से अधिक इवेंट्स में प्रदर्शन को ट्रैक करती है, जिसमें 10,000 से अधिक कुलीन (elite) शौकिया खिलाड़ी शामिल हैं।

    समारोह में बोलते हुए ऊषा के प्रवक्ता ने कहा, "इस वर्ष की चैंपियनशिप ने एक बार फिर उल्लेखनीय प्रतिभा को सामने लाया, जो महिला गोल्फ को बढ़ावा देने में दिल्ली गोल्फ क्लब के साथ हमारे दीर्घकालिक जुड़ाव की ताकत को रेखांकित करता है। एक ऐसे मंच का समर्थन करना जहां ये एथलीट उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें, सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कोर्स पर उनके उत्कृष्ट प्रयास और जुनून के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को हार्दिक बधाई।"

    खिलाड़ियों ने दिखाया उत्साह

    डीजीसी में लेडी कैप्टन माला बावा ने कहा, "सभी खिलाड़ियों द्वारा दिखाया गया उत्साह और समर्पण वास्तव में प्रेरक रहा है। भारत में महिला गोल्फ में हुए अधिकांश परिवर्तन का श्रेय ऊषा के दीर्घकालिक समर्थन को दिया जा सकता है। हर साल, विभिन्न आयु वर्गों की अधिक खिलाड़ियों को इसमें शामिल होते देखना अद्भुत है।"