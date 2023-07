विंबलडन में Novak Djokovic ने दर्ज की लगातार 29वीं जीत, पेड्रो कैचिन को मात देकर बनाई दूसरे दौर में जगह

Novak Djokovic Wimbledon 2023 नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2023 की शुरुआत धमाकेदार जीत के साथ की है। टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में सर्बिया के खिलाड़ी ने पेड्रो कैचिन को 6-3 6-3 7-6 से हराया। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में जोकोविच पहले दो सेट में पूरी तरह से हावी नजर आए। हालांकि तीसरे सेट में कैचिन ने जोकोविच को कड़ी टक्कर दी।

Novak Djokovic Wimbledon 2023- Pic Credit- Twitter

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क : गत चार बार के विजेता और टूर्नामेंट के प्रबल दावेदार नोवाक जोकोविक ने वर्षा बाधित मैच में सोमवार को अर्जेंटीना के पेड्रो कैचिन को 6-3, 6-3, 7-6(4) से हराकर रिकार्ड ट्राफी की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। 36 वर्षीय सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविक पुरुषों में अपने रिकार्ड 24वें ग्रैंडस्लैम की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही वह आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट के रिकार्ड की बराबरी कर लेंगे। साथ ही वह रोजर फेडरर के आठ विंबलडन ट्राफी और जोर्न बोर्ग के लगातार पांच विंबलडन ट्राफी की भी बराबरी कर लेंगे। जोकोविच का जोरदार प्रदर्शन पहले सेट में कैचिन ने शुरुआत में ही सर्विस ब्रेक कर दिया था, इस दौरान जोकोविक वर्षा के कारण हुई फिसलन से थोड़े परेशान दिखे, जिसके बाद मैच को वहीं रोकना पड़ गया। 70 मिनट बाद शुरू हुए मैच से पूर्व छत को बंद करके पुन: खोला गया। पहले सेट में मिली जीत के बाद जोकोविक ने दूसरे सेट में पुन: कैचिन पर दबाव बनाकर सेट निकाल लिया। तीसरे सेट में कैचिन ने दी टक्कर हालांकि, कैचिन ने हार नहीं मानी और तीसरे सेट में जोकोविक को कड़ी टक्कर दी और मैच को टाईब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन वहां जोकोविच 7-6 से बाजी मारने में सफल रहे। विंबलडन में जोकोविच ने यह लगातार 29वीं जीत का स्वाद चखा है।

Edited By: Shubham Mishra