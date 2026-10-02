Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दो स्वर्ण पदक जीतने वाली नीरू ढांडा होंगी एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक

By Digital Desk Edited By: Rajat Gupta
Published: Fri, 02 Oct 2026 09:33 PM (IST)

ट्रैप निशानेबाज नीरू ढांडा रविवार को एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी।

नीरू ढांडा

नीरू ढांडा

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

पीटीआई, नागोया। ट्रैप निशानेबाज नीरू ढांडा रविवार को एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। नीरू ने एशियाई खेलों में दो स्वर्ण पदक और एक टीम रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। 27 वर्षीय नीरू एशियाई खेलों में अपना तीसरा पदक जीतने के एक दिन बाद भारत लौट गई थीं।

अब वह समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व करने के लिए शनिवार सुबह नागोया वापस जाएंगी। खेलों भारतीय अभियान की उप प्रमुख अंजलि भागवत ने शुक्रवार को बताया कि नीरू समापन समारोह में महिला ध्वजवाहक होगी। वह कल सुबह नागोया लौट रही हैं।

पुरुष ध्वजवाहक के बारे में फैसला कल किया जाएगा। नीरू ने महिलाओं की व्यक्तिगत ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के बाद मनीषा कीर और आशिमा अहलावत के साथ मिलकर महिलाओं की टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके बाद उन्होंने काइनन चेनाई के साथ जोड़ी बनाकर ट्रैप मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक जीता।

यह भी पढ़ें- Asian Games 2026 Highlights: महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर 44 साल बाद जीता सोना, मुक्केबाजों ने लगाई गोल्डन हैट्रिक

यह भी पढ़ें- Asian Games में स्वर्णिम इतिहास: लालरेम्सियामी का निर्णायक गोल और सविता की 'दीवार', भारत ने चीन से छीना गोल्‍ड मेडल