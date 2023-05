नई दिल्‍ली, स्‍पोर्ट्स डेस्‍क। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का नाम इतिहास के पन्‍नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। चोपड़ा सोमवार को पुरुषों के जेवलिन खेल में विश्‍व के नए नंबर-1 थ्रोअर बन गए हैं। वो ऐसा करने वाले भारत के पहले एथलीट बने। चोपड़ा ने महान एथलीट एंडरसन पीटर्स को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की।

नीरज चोपड़ा ने 2021 में टोक्‍यो ओलंपिक में ऐतिहासिक गोल्‍ड मेडल जीता था। वो एथलेटिक्‍स में ओलंपिक गोल्‍ड जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बने थे। चोपड़ा ने तब 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंका और भारतीय खेल इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया।

ओलंपिक से मिली सफलता को नीरज चोपड़ा ने अन्‍य प्रतिस्‍पर्धाओं में भी जारी रखा। ज्‍यूरिख में प्रतिष्ठित डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 89.63 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर गोल्‍ड मेडल जीता था। इसके बाद से जेवलिन स्‍पर्धा में नीरज चोपड़ा का नाम मजबूती से बढ़ता गया।

