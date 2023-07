ओलंपिक में पदक जीतने वाले रवि दहिया के घुटने का दोबारा हुआ ऑपरेशन, एशियाई खेलों के ट्रायल से हुए थे बाहर

Asian Games ओलिंपियन रवि दहिया ने घुटने का दोबारा ऑपरेशन कराया है। एशियन गेम्स के ट्रायल के दौरान लिगामेंट की चोट दोबारा खुल जाने के कारण रवि दहिया ट्रायल में हार गए थे। वे सोमवार को ही घुटने का आपरेशन कराने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। अब बुधवार शाम को डाक्टर ने उनके घुटने का दोबारा ऑपरेशन किया है।

ओलंपिक में पदक जीतने वाले रवि दहिया के घुटने का दोबारा हुआ ऑपरेशन

Your browser does not support the audio element.