नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता वेट लीफटर मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से अपील की। मीराबाई ने अपने गृह राज्य मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रहे विवाद को तेजी से हल करने का आग्रह किया। 3 मई को शुरू हुई जातीय झड़पों में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान चली गई।

चानू ने कहा कि मौजूदा स्थिति के कारण एथलीट्स ट्रेनिंग लेने में असमर्थ हैं, जिससे उनकी तैयारियों में और भी मुश्किलें आ रही हैं। मीराबाई की प्रधानमंत्री से यह अपील मणिपुर के हालातों (Manipur situation) को जल्द से जल्द ठीक करने की अहमियत को दर्शाती है। विवाद (Manipur conflict) से प्रभावित लोगों के अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों के लिए यह विवाद सुलझाना काफी महत्वपूर्ण है।

मीराबाई चानू ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड किए गए एक वीडियो में कहा कि मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील करना चाहती हूं कि वे जल्द से जल्द इस संघर्ष को समाप्त करें और मणिपुर (Manipur people) के सभी लोगों को बचाएं और उस शांति को वापस लाएं, जो पहले प्रचलित थी।

I request Hon'ble Prime Minister @narendramodi_in sir and Home Minister @AmitShah sir to kindly help and save our state Manipur. 🙏🙏 pic.twitter.com/zRbltnjKl8