MC Mary Kom ने बिग बॉस 20 में ऐसा क्या कहा कि टीम को मांगनी पड़ी माफी? घसीटा था सानिया मिर्जा-साइना नेहवाल का नाम
भारत की महान मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम की टीम ने माफी मांगी है। मैरी कॉम ने बिग बॉस 20 में अपनी देश की अन्य एथलीट्स से संबंधित बयान दिया था।
HighLights
एमसी मैरीकॉम ने बिग बॉस 20 में शिरकत की
मैरीकॉम ने अन्य एथलीट्स से संबंधित बयान दिया
मैरीकॉम की टीम ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिये माफी मांगी
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महान मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम के एक बयान ने हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद उनकी टीम को सोशल मीडिया के जरिये माफी मांगनी पड़ी। छह बार की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम इस समय रिएलिटी शो बिग बॉस 20 में हिस्सा ले रही हैं।
ओलिंपिक मेडलिस्ट मैरीकॉम का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बिग बॉस 20 में मैरीकॉम के सहभागी काजी तौकीर ने उन भारतीय महिलाओं की तारीफ की, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। काजी ने कहा, 'हमारे यहां स्पोर्ट्स में कौन-कौन लड़की ने कमाल किया है। सानिया मिर्जा ने अच्छा किया। साइना नेहवाल ने बढ़िया काम किया।
मैरीकॉम की हुई आलोचना
इस पर मैरीकॉम ने जवाब दिया, 'लेकिन मेरे जैसा कोई हासिल नहीं कर पाया।' मैरीकॉम के इस बयान की जमकर आलोचना हुई, जिसके बाद मुक्केबाज की टीम ने माफीनामा पेश किया।
मैरीकॉम की टीम ने पोस्ट किया, 'अगर मैरी के शब्दों को अन्यथा लिया गया, तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। उनका इरादा दूसरे एथलीट की यात्रा से तुलना या उसे हानी पहुंचाने का नहीं था। मैरी उन प्रत्येक एथलीट्स की इज्जत करती हैं, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और खेल को अपना दिल व आत्मा दी। प्रत्येक यात्रा अनोखी है। प्रत्येक उपलब्धि मायने रखती है और प्रत्येक मेडल भारत को गौरव दिलाता है।'
मैरीकॉम को इस बात का मलाल
बहरहाल, अपनी उपलब्धियों और आकांक्षओं के बीच मैरी ने मणिपुर के हालातों के बारे में बात की और कहा कि उन्हें इस बात का मलाल है कि वो राज्य के लिए कुछ कर नहीं पाईं। उन्होंने कहा, 'मणिपुर की सुरक्षा के लिए मैं कुछ नहीं कर पाईं। मणिपुर में कई प्रजातियां हैं, सभी में एकता होनी चाहिए। हर किसी को शांति और अमन से जीना चाहिए।'
भारतीय मुक्केबाज ने आगे कहा, 'मैं क्या कर सकती हूं? मैं बेबस हूं। मैं शक्तिशाली व्यक्ति नहीं। मैंने देश के लिए बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकी। मुझे बहुत शर्म आती है।'
यह भी पढ़ें- 'बॉक्सिंग में गोल्ड की उम्मीद नहीं...', Commonwealth Games 2026 के लिए एमसी मैरीकॉम की भविष्यवाणी
यह भी पढ़ें- Asian Games 2026: जापान में विशेष कंटेनर में रहेंगे भारतीय मुक्केबाज, 10 दिनों के स्पेशल कैंप में लेंगे हिस्सा