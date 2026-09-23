पिता से मिली प्रेरणा, अब एशियन गेम्स में मेडल; मेंस स्कीट टीम इवेंट में ब्रांज जीतने वाले भवतेघ, अनंतजीत और मेराज की कहानी

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। एशियन गेम्‍स 2026 में विमंस के बाद मेंस स्कीट टीम इवेंट में भारत ने ब्रांज मेडल जीता। अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवतेघ सिंह गिल की भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने कुल 346 पॉइंट्स के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान के लिए वे कजाकिस्तान के साथ बराबरी पर थे और शूट-ऑफ में उनसे आगे निकल गए।

Heartiest congratulations to Anantjeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill and Mairaj Ahmad Khan on securing the Bronze Medal in the Men’s Skeet Team event at the #AsianGames2026.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/CNUTgszoe0 — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 23, 2026 भवतेघ सिंह गिल के बारे में भवतेघ सिंह गिल (जन्म 8 जुलाई 2003) एक भारतीय स्कीट शूटर हैं। अमेरिका के पेन्सिलवेनिया में जन्मे भवतेघ ने 12 साल की उम्र में शूटिंग शुरू की थी; उन्हें इस खेल से उनके पिता गुरविंदर सिंह गिल ने परिचित कराया था, जो खुद भी एक स्कीट शूटर थे। टारगेट को तोड़ने का उनका जुनून जल्द ही एक प्रोफेशनल करियर में बदल गया।

भवतेघ ने 2018 में इटली के पोर्पेटो में जूनियर ग्रां प्री में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और 2022 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाई। वे अभी पटियाला के न्यू मोती बाग गन क्लब और नई दिल्ली के डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में रिकार्डो फिलिपेली और मैराज अहमद खान की देखरेख में ट्रेनिंग ले रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय सर्किट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करके भवतेघ ने भारत के सबसे होनहार स्कीट शूटर्स में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। उनकी खास उपलब्धियों में 2022 ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्कीट टीम और मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल, 2023 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल और पोर्पेटो में 2024 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीतना शामिल है।

2024 में वे स्कीट में भारत के पहले FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियन भी बने और 58/60 का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फाइनल्स रिकॉर्ड बनाया। उनका लंबे समय का लक्ष्य वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन बनना है।

उपलब्धियां कांस्य: स्कीट टीम पुरुष जूनियर, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओसिजेक, क्रोएशिया (2022)

कांस्य: स्कीट मिक्स्ड टीम जूनियर, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओसिजेक, क्रोएशिया (2022)

रजत: स्कीट पुरुष जूनियर, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, पोर्पेटो, इटली (2024)

रजत: स्कीट पुरुष जूनियर, एशियन चैंपियनशिप, चांगवोन, कोरिया गणराज्य (2023) अनंतजीत सिंह नरुका के बारे में अनंतजीत सिंह नरुका (जन्म 1 जुलाई 1998) राजस्थान के जयपुर के रहने वाले एक भारतीय स्कीट शूटर हैं, जो पुरुषों के स्कीट और मिक्स्ड टीम स्कीट इवेंट में माहिर हैं। उन्होंने 2012 में 14 साल की उम्र में शूटिंग शुरू की। उन्हें इस खेल से उनके पिता दलपत सिंह नरुका ने परिचित कराया था, जो खुद भी एक स्कीट शूटर थे।

अनंतजीत ने 2014 में UAE के अल ऐन में हुई एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। वे अपने पिता (जो उनके पर्सनल कोच हैं) और इटली के कोच रिकार्डो फिलिपेली (जो नेशनल कोच हैं) की देखरेख में ट्रेनिंग करते हैं। उनकी ट्रेनिंग जयपुर, दिल्ली और इटली में होती है।

इंटरनेशनल लेवल पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करके अनंतजीत ने भारत के प्रमुख स्कीट शूटर्स में अपनी जगह बनाई है। उनकी मुख्य उपलब्धियों में हांग्जो में हुए 2022 एशियन गेम्स में पुरुषों के स्कीट इवेंट में सिल्वर मेडल और पुरुषों के स्कीट टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतना, पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करना और श्यमकेंट में 2025 एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में पुरुषों के स्कीट इवेंट में गोल्ड मेडल जीतना शामिल है।

उन्होंने सिडनी में 2018 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में स्कीट टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। अपनी उपलब्धियों के कारण वे भारत के सबसे सफल स्कीट शूटर्स में से एक बन गए हैं और भविष्य में इंटरनेशनल लेवल पर सफलता पाने के लिए एक मजबूत दावेदार हैं।

उपलब्धियां कांस्य: नई दिल्ली ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2024

स्वर्ण: श्यमकेंट एशियन चैंपियनशिप 2025

रजत: एशियन गेम्स 2022 (हांगझोऊ)

रजत: एशियन चैंपियनशिप 2024 (दोहा) मिराज अहमद खान मिराज अहमद खान (जन्म 2 नवंबर 1975) उत्तर प्रदेश के खुर्जा के रहने वाले एक भारतीय स्कीट शूटर हैं और भारत में शॉटगन शूटिंग के शुरुआती खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 1998 में शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू की और 2003 में इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना शुरू किया।

सनी थॉमस की नेशनल कोचिंग में इटैलियन ओलंपिक चैंपियन एंड्रिया बेनेली से ट्रेनिंग लेने वाले मिराज ने दो दशकों से ज्‍यादा समय तक मेंस स्कीट, स्कीट टीम और मिक्स्ड टीम स्कीट इवेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय स्कीट शूटर बनकर इतिहास रचा; उन्होंने रियो 2016 में हिस्सा लिया, जहां वे नौवें स्थान पर रहे और बहुत कम अंतर से फाइनल में जगह बनाने से चूक गए, और बाद में टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया।

भारत के सबसे कामयाब शॉटगन शूटर्स में से एक मिराज ने 2022 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वे मेंस स्कीट में व्यक्तिगत ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। उनके ISSF करियर में तीन वर्ल्ड कप सिल्वर मेडल, एक वर्ल्ड कप ब्रॉन्ज मेडल और एशियन चैंपियनशिप में जीते गए मेडल भी शामिल हैं, जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के सबसे ऊंचे लेवल पर उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन को दिखाते हैं।