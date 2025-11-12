ऐतिहासिक होगा लास एंजिलिस ओलंपिक-2028 का पहला दिन, आयोजकों ने शेड्यूल में बड़ा बदलाव की खास तैयारी
लास एंजिलिस में साल 2028 होने वाले ओलंपिक खेलों के शेड्यूल को लेकर आयोजकों ने बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव खेलों के इतिहास में ऐतिहासिक साबित होगा क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है।
लास एंजिलिस, रायटर : लास एंजिलिस 2028 ओलंपिक में बड़ा बदलाव किया गया है। महिला 100 मीटर दौड़ का फाइनल प्रतियोगिता के पहले दिन आयोजित किया जाएगा। यह ओलंपिक में इतिहास में पहली बार होगा, जब यह स्पर्धा शुरुआती दिन की मुख्य आकर्षण होगी।
एलए28 के आयोजकों ने बताया, कार्यक्रम में यह बदलाव मुख्य रूप से स्टेडियम की व्यवस्थाओं और लाजिस्टिक कारणों से किया गया है। उद्घाटन समारोह का हिस्सा और तैराकी स्पर्धाएं सोफी स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे, जबकि एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं एलए मेमोरियल कोलिजियम में होंगी।
ये है वजह
पहले सप्ताह में एथलेटिक्स कराने से दूसरे सप्ताह के लिए सोफी स्टेडियम को एक्वाटिक्स (तैराकी) के लिए तैयार किया जा सकेगा। एलए28 की मुख्य खेल अधिकारी शाना फग्र्यूसन ने कहा, हम खेलों की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करना चाहते हैं। महिला 100 मीटर दौड़ ओलंपिक की सबसे लोकप्रिय रेसों में से एक है।
ओलंपिक की चीफ एथलीट ऑफिसर जेनेट इवांस ने कहा कि दूसरे सप्ताह में स्विमिंग कार्यक्रम रखने से तैराक खिलाड़ियों को उद्घाटन समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जो आमतौर पर पहले सप्ताह की प्रतियोगिताओं के कारण इससे वंचित रह जाते हैं। पहले दिन महिला ट्रायथलान के पदक भी दिए जाएंगे और आयोजकों के अनुसार यह ओलंपिक इतिहास का वह दिन होगा जब सबसे अधिक महिलाओं की फाइनल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
'सुपर सैटरडे' और नए खेल
2028 ओलंपिक 'सुपर सैटरडे' (15वें दिन) को 23 खेलों में 26 पदक सत्र होंगे। आयोजक उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार महिलाएं खिलाड़ियों की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक होंगी। नए खेलों में फ्लैग फुटबॉल और स्क्वाश को जोड़ा गया है, जबकि क्रिकेट, लैक्रोस और बेसबॉल/सॉफ्टबॉल की वापसी होगी। 49 स्थलों पर 51 ओलंपिक खेलों के लिए लगभग 1.4 करोड़ टिकट बेचे जाएंगे। टिकट बिक्री जनवरी 2026 में रजिस्ट्रेशन के बाद अप्रैल 2026 में शुरू होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।