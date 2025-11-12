ऐतिहासिक होगा लास एंजिलिस ओलंपिक-2028 का पहला दिन, आयोजकों ने शेड्यूल में बड़ा बदलाव की खास तैयारी

लास एंजिलिस, रायटर : लास एंजिलिस 2028 ओलंपिक में बड़ा बदलाव किया गया है। महिला 100 मीटर दौड़ का फाइनल प्रतियोगिता के पहले दिन आयोजित किया जाएगा। यह ओलंपिक में इतिहास में पहली बार होगा, जब यह स्पर्धा शुरुआती दिन की मुख्य आकर्षण होगी।

एलए28 के आयोजकों ने बताया, कार्यक्रम में यह बदलाव मुख्य रूप से स्टेडियम की व्यवस्थाओं और लाजिस्टिक कारणों से किया गया है। उद्घाटन समारोह का हिस्सा और तैराकी स्पर्धाएं सोफी स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे, जबकि एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं एलए मेमोरियल कोलिजियम में होंगी।

ये है वजह पहले सप्ताह में एथलेटिक्स कराने से दूसरे सप्ताह के लिए सोफी स्टेडियम को एक्वाटिक्स (तैराकी) के लिए तैयार किया जा सकेगा। एलए28 की मुख्य खेल अधिकारी शाना फग्र्यूसन ने कहा, हम खेलों की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करना चाहते हैं। महिला 100 मीटर दौड़ ओलंपिक की सबसे लोकप्रिय रेसों में से एक है।

ओलंपिक की चीफ एथलीट ऑफिसर जेनेट इवांस ने कहा कि दूसरे सप्ताह में स्विमिंग कार्यक्रम रखने से तैराक खिलाड़ियों को उद्घाटन समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जो आमतौर पर पहले सप्ताह की प्रतियोगिताओं के कारण इससे वंचित रह जाते हैं। पहले दिन महिला ट्रायथलान के पदक भी दिए जाएंगे और आयोजकों के अनुसार यह ओलंपिक इतिहास का वह दिन होगा जब सबसे अधिक महिलाओं की फाइनल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।