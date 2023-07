'बजरंगबली' होंगे थाईलैंड में Asian Athletics Championships के ऑफिशियल मैस्‍कॉट, जानें इसके पीछे की वजह?

Bajrangbali is official mascot of Asian Athletics Championships भारत में भगवान हनुमान जी के प्रति लोगों की श्रद्धा हमेशा ही देखने को मिलती रहती है। हिंदू धर्म में हनुमान जी सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवानों में से एक है। अब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भगवान हनुमान जी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इस साल के संस्करण के ऑफिशियल मैस्कॉट होंगे।