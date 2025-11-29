Syed Modi Tournament: किदाम्बी श्रीकांत और त्रीसा-गायत्री फाइनल में, महिला सिंगल्स में सफर हुआ खत्म
भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं महिला डबल्स में भी भारतीय जोड़ी फाइनल में होगी। हालांकि, महिला सिंगल्स में भारत का सफर खत्म हो गया है।
पीटीआई, लखनऊ: पूर्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने शनिवार को सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स वर्ग में फाइनल में जगह बनाई। वहीं मौजूदा महिला डबल्स विजेता त्रीसा जाली-गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने भी महिला डबल्स फाइनल में अपना स्थान पक्का किया।
32 साल के श्रीकांत ने हमवतन और 2023 के नेशनल चैंपियन मिथुन मंजूनाथ की कड़ी चुनौती का सामना करते हुए रोमांचक आखिरी-चार मुकाबले में 21-15, 19-21, 21-13 से जीत हासिल की। 2021 विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता श्रीकांत अब हांगकांग के जेसन गुनावान और जापान के मिनोरू कोगा के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से फाइनल में भिड़ने का इंतजार कर रहे हैं।
त्रीसा और गायत्री ने दिखाया बेहतरीन नियंत्रण
इससे पहले विश्व की नंबर 14 त्रीसा और गायत्री ने बेहतरीन नियंत्रण दिखाते हुए महिला डबल्स सेमीफाइनल में मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 33 ओंग शिन यी और कारमेन टिंग पर 21-11, 21-15 से शानदार जीत दर्ज की। यह भारतीय जोड़ी रविवार के फाइनल में जापान की आठवीं वरीय कहो ओसावा और माई तानाबे का सामना करेगी, जहां वे अपना खिताब बचाने की कोशिश करेंगी।
महिला सिंगल्स में सफर खत्म
भारत का महिला सिंगल्स कैंपेन सेमीफाइनल में ही खत्म हो गया जिसमें उन्नति हुड्डा और तन्वी शर्मा दोनों को सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। उन्नति को तुर्की की नेस्लिहान एरिन से 15-21, 10-21 से हार मिली, जबकि तन्वी, जापान की हिना अकेची से 17-21, 16-21 से हार गईं।
