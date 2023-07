किदांबी श्रीकांत और प्रणय ने बनाई BWF Japan Open के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह, हार के साथ थमा आकर्षी का सफर

BWF Japan Open भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणय ने बीडब्ल्यूएफ जापान ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। श्रीकांत ने सिंगल्स के पहले दौर में ताइवान के चोउ तीएन-चेन को शिकस्त दी। वहीं प्रणय ने चीन के ली शिफेंग को हार का स्वाद चखाया। हालांकि आकर्षी कश्यप का टूर्नामेंट में सफर हार के साथ थम गया।

BWF Japan Open Kidambi Srikanth- Pic Credit- Twitter

