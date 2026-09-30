एशियन गेम्स 2026: कंपाउंड तीरंदाजी में भारत की बेटियों का कमाल, चीन को हराकर जीता गोल्ड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड आर्चरी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए सातवां स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसी के साथ भारत ने एशियन गेम्स में अब तक 53 पदक अपने नाम कर लिए हैं।

ज्योति, पृथिका और चिकिता की तिकड़ी ने फाइनल में बेहतरीन निशानेबाजी कर भारत को यह महत्वपूर्ण जीत दिलाई।

मुकाबले में भारतीय तिकड़ी ने लगातार सटीक शॉट्स लगाकर विपक्षी टीम को पीछे छोड़ दिया। तीनों खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे भारत की स्वर्ण पदक संख्या सात हो गई।

ज्योति, पृथिका और चिकिता ने टीम इवेंट में शानदार तालमेल दिखाया। उनके इस प्रदर्शन से भारतीय आर्चरी टीम को बड़ा मनोबल मिला है। यह जीत एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए खुशखबरी लेकर आई है।

भारतीय आर्चरी संघ और खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर भी फैन्स ने तीनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।

भारतीय महिलाओं ने वर्ल्‍ड रिकॉर्ड की बराबरी की

चिकिता तनिपार्थी, पृथिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम की तिकड़ी ने भारत को सोना दिलाया है। चौथे राउंड के पहले रोटेशन में चीन का प्रदर्शन खराब रहा (10, 9, 9), जबकि भारत ने शानदार जवाब देते हुए 10, 10, 10 का स्कोर किया। दूसरे राउंड में चीन ने भले ही परफेक्ट 30/30 का स्कोर किया, लेकिन भारत पहले ही काफी बड़ी बढ़त बना चुका था। भारतीय तिकड़ी ने दूसरे रोटेशन में 10, 10, 10 का स्कोर करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया।