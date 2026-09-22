प्रेट्र, नागोया। भारत के जय मीणा मंगलवार को एशियाई खेलों में सॉफ्ट टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जय ने ग्रुप डी में पाकिस्तान के अराइन हुसैन को 4-0 से हराया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला फिलीपींस के शेरविन नुगुइट से होगा।

हालांकि, आर्यन ठाकुर ने मंगोलिया के अल्टांगेरेल बोल्ड-एर्डेने पर 4-0 (4-1, 4-1, 4-0, 4-1) से जीत दर्ज की, लेकिन हिगाशियामा पार्क टेनिस सेंटर में चीनी ताइपे के चेन पो-यी से 0-4 से हार गए। महिला सिंगल्स में आध्या तिवारी ने पाकिस्तान की कायनात शलवानी को 4-0 (4-2, 5-3, 4-1, 5-3) से हराया। ग्रुप डी के अपने शुरुआती मैच में उन्हें थाइलैंड की अलीशा जिग्लर से 1-4 (4-1, 0-4, 0-4, 2-4, 4-6) से हार का सामना करना पड़ा था।