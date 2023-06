Lausanne Diamond League में भी इतिहास रचने को तैयार Neeraj Chopra, मुरली श्रीशंकर से भी भारत को उम्मीद

पिछले महीने में जब वह ट्रैक पर उतरे थे तो उन्होंने सीधा गोल्ड पर निशाना साथा था। डायमंड लीग के दोहा चरण में कैरियर का सर्वश्रेष्ठ 88.67 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था लेकिन उसके बाद से उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। इसके चलते उन्होंने नीदरलैंड में हुए एफबीके खेलों से अपना नाम वापस ले लिया था।

नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग में लेंगे हिस्सा। फाइल फोटो

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर (भाला फेंक) नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) डायमंड लीग के लुसाने चरण (Lausanne Diamond League) में शुक्रवार को हिस्सा लेंगे। चोट के चलते एक महीने तक खेल से दूर रहे नीरज चोपड़ा यहां भी इतिहास रचना चाहेंगे। इससे पहले वह डायमंड लीग के दोहा में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं, लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर भी चुनौती पेश करेंगे। गौरतलब हो कि पिछले महीने मई में जब वह ट्रैक पर उतरे थे तो उन्होंने सीधा गोल्ड पर निशाना साथा था। डायमंड लीग के दोहा चरण में कैरियर का सर्वश्रेष्ठ 88.67 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था, लेकिन उसके बाद से उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। इसके चलते उन्होंने नीदरलैंड में हुए एफबीके खेलों और 13 जून को फिनलैंड में पावो नुरमी खेलों से अपना नाम वापस ले लिया था। टॉप पर हैं नीरज चोपड़ा फिलहाल वह पूरी तरह से ठीक हैं। दोहा डायमंड लीग जीतने के बाद नीरज चोपड़ा अभी शीर्ष पर हैं। बता दें कि लुसाने के बाद मोनाको में 21 जुलाई को और ज्यूरिख में 31 अगस्त को होने वाले डायमंड लीग चरण में भी जैवलिन थ्रो इवेंट होगा। इसके बाद अमेरिका के यूजीन में 16-17 सितंबर को ग्रांड फिनाले में भी यह स्पर्धा होगी। लॉन्ग जंप में मुरली लेंगे हिस्सा वहीं, दूसरी तरफ डायमंड लीग में पोडियम पर रहने वाले लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर भी लुसाने चरण में भाग लेंगे। वह जून में पेरिस में 8.09 मीटर की कूद के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। भारतीय खिलाड़ियों के लिए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप अगला लक्ष्य है। हालांकि, नीरज चोपड़ा यहां हिस्सा नहीं लेंगे।

Edited By: Umesh Kumar