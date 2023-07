ISSF WC: Ganemat Sekhon ने एक बार फिर की राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी, फाइनल में पहुंचने से चूकी

ISSF World Cup 2023 भारत की गनेमत सेखों ने आईएसएसएफ विश्व कप में महिला स्कीट स्पर्धा के एक दौर में 25 परफेक्ट निशाने लगाए लेकिन यह उन्हें बुधवार को यहां फाइनल में पहुंचाने के लिए काफी नहीं था। ट्रैप कानकावार्डे निशानेबाजी परिसर में भारत की शीर्ष खिलाड़ी के लिए क्वालीफाइंग के दो दौर में 23-23 अंक जुटाना महंगा साबित हुआ।

ISSF WC: Ganemat Sekhon ने एक बार फिर की राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। भारत की गनेमत सेखों ने आईएसएसएफ विश्व कप में महिला स्कीट स्पर्धा के एक दौर में 25 परफेक्ट निशाने लगाए, लेकिन यह उन्हें बुधवार को यहां फाइनल में पहुंचाने के लिए काफी नहीं था। 'ट्रैप कानकावार्डे निशानेबाजी परिसर' में भारत की शीर्ष खिलाड़ी के लिए क्वालीफाइंग के दो दौर में 23-23 अंक जुटाना महंगा साबित हुआ। वह फाइनल में जगह बनाने के मामले में अमेरिका की डेनिया जो विज्जी से एक अंक से पिछड़ गईं। विज्जी ने 121 अंक के साथ छठा और आखिरी क्वालीफाइंग स्थान पक्का किया। विज्जी फाइनल में स्वर्ण पदक विजेता बन कर उभरीं। उन्होंने हमवतन सामंथा सितोंटन को 60 निशाने के फाइनल में 54-50 से पराजित किया। चीन की जियांग यितिंग ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में भारत की महेश्वरी चौहान और दर्शना राठौड़ क्रमश: 114 और 104 का स्कोर बनाकर 32वें और 58वें स्थान पर रहे। पुरुषों की स्कीट में अनंतजीत सिंह नरूका सर्वश्रेष्ठ भारतीय रहे, जिन्होंने 158 खिलाडि़यों के मुकाबले में क्वालीफाइंग में 119 अंक बनाए और 48वें स्थान पर रहे। भारत के गुरजोत खांगुरा और मेराज अहमद खान 116 और 112 का स्कोर बनाकर क्रमश: 69वें और 96वें स्थान पर रहे।

