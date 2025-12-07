Language
    विश्व कप फाइनल निशानेबाजी में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जीता रजत

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:38 PM (IST)

    भारत के 50 मीटर राइफल थ्रीपी चैंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने रविवार को आइएसएसएफ विश्व कप फाइनल निशानेबाजी में पदार्पण में रजत पदक जीता। इससे उन्हो ...और पढ़ें

    सिल्‍वर मेडल अपने नाम किया। इमेज- एक्‍स

    दोहा, पीटीआई: भारत के 50 मीटर राइफल थ्रीपी चैंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने रविवार को आइएसएसएफ विश्व कप फाइनल निशानेबाजी में पदार्पण में रजत पदक जीता। इससे उन्होंने इस खेल में सभी विश्व और महाद्वीपीय चैंपियनशिप में पदकों का सेट पूरा कर लिया। ऐश्वर्य चेकिया के जिरी प्रिव्रात्स्की से 0.9 अंक पीछे रहे।

    जिरी ने 40 शॉट के नए प्रारूप में खेले गए फाइनल में 414.2 का स्कोर किया। ओलंपिक चैंपियन लियू युकुन ने कांस्य पदक जीता। दो बार के ओलंपियन, पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन और मौजूदा एशियाई चैंपियन ऐश्वर्य ने पिछले महीने विश्व चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीता। 33वें शॉट के बाद ऐश्वर्य ने बढ़त बना ली थी।

    अंतिम दो शॉट्स से पहले अंतर महज 0.3 का था पर फिर प्रिव्रात्स्की आगे हो गए और स्वर्ण पदक जीत लिया। वहीं महिलाओं की थ्री पोजीशन स्पर्धा में सिफत कौर सामरा और महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में मनु भाकर क्वालिफिकेशन चरण से आगे नहीं बढ़ पाईं। सिफत ने अपनी रिले में 584 का स्कोर किया और 10वें स्थान पर रहीं, जबकि मनु 581 के स्कोर के साथ नौवें स्थान पर रहीं।