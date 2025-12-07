विश्व कप फाइनल निशानेबाजी में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जीता रजत

दोहा, पीटीआई: भारत के 50 मीटर राइफल थ्रीपी चैंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने रविवार को आइएसएसएफ विश्व कप फाइनल निशानेबाजी में पदार्पण में रजत पदक जीता। इससे उन्होंने इस खेल में सभी विश्व और महाद्वीपीय चैंपियनशिप में पदकों का सेट पूरा कर लिया। ऐश्वर्य चेकिया के जिरी प्रिव्रात्स्की से 0.9 अंक पीछे रहे।

जिरी ने 40 शॉट के नए प्रारूप में खेले गए फाइनल में 414.2 का स्कोर किया। ओलंपिक चैंपियन लियू युकुन ने कांस्य पदक जीता। दो बार के ओलंपियन, पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन और मौजूदा एशियाई चैंपियन ऐश्वर्य ने पिछले महीने विश्व चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीता। 33वें शॉट के बाद ऐश्वर्य ने बढ़त बना ली थी।