Indian Racing Festival 2026: F4 इंडियन चैंपियनशिप का आगाज, शेड्यूल, टीमें और Live Streaming की पूरी डिटेल

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। रेसिंग प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड (RPPL) इंडियन रेसिंग फेस्टिवल (IRF) को प्रतिस्पर्धी मोटरस्पोर्ट के एक नए सीजन में ले जाने के लिए तैयार है। इसकी शुरुआत 12-13 सितंबर को कोयंबटूर के कारी मोटर स्पीडवे पर एफ4 इंडियन चैंपियनशिप के 2026 अभियान के फ्लैग ऑफ के साथ होगी। इस सीजन में भारत के प्रमुख रेसिंग स्थलों पर एफ4 के छह राउंड और इंडियन रेसिंग लीग (IRL) के चार राउंड शामिल होंगे, जो दिसंबर में नवी मुंबई स्ट्रीट सर्किट में एक ऐतिहासिक स्ट्रीट-रेसिंग डेब्यू के साथ समाप्त होंगे।

एफआईए-प्रमाणित एफ4 इंडियन चैंपियनशिप कोयंबटूर से होकर नवी मुंबई में अपने फिनाले तक जाएगी, जो अगली पीढ़ी के सिंगल-सीटर ड्राइवरों को अपने देश में प्रतिस्पर्धा करने के साथ-साथ मूल्यवान रेस अनुभव और सुपर लाइसेंस पॉइंट अर्जित करने का अवसर प्रदान करेगी। 2026 की ग्रिड में आठ देशों के ड्राइवर शामिल होंगे, जो आठ टीमों में हिस्सा लेंगे।

इंडियन रेसिंग लीग अक्टूबर में इस एक्शन में शामिल होगी, जिसका चार राउंड का अभियान 24-25 अक्टूबर को चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट से शुरू होगा। 2026 इंडियन रेसिंग लीग सीज़न में प्रतिस्पर्धा करने वाली छह टीमें हैं। किच्चास किंग्स बेंगलुरु (मालिक: किच्चा सुदीप); गोवा एसेस जेए रेसिंग (मालिक: जॉन अब्राहम); कोलकाता रॉयल टाइगर्स (नेतृत्व: सौरव गांगुली); हैदराबाद ब्लैकबर्ड्स (मालिक: नागा चैतन्य); स्पीड डेमन्स दिल्ली (समर्थित: अर्जुन कपूर); और चेन्नई टर्बो राइडर्स (एकॉर्ड ग्रुप के स्वामित्व में शहर का प्रतिनिधित्व)।

एफ4 इंडियन चैंपियनशिप इस बीच सिंगल-सीटर ड्राइवरों की अगली पीढ़ी को प्रदर्शित करेगी, जिसमें भारत और दुनिया भर की प्रतिभाएं ग्रिड पर होंगी। 2026 की ग्रिड में आरोन मेहता (सिंगापुर), स्वर्णव दास (भारत), साई आदित्य (अमेरिका/भारत), अनाय दोषी (केन्या), भुवन बोनु (भारत), श्रवण षण्मुगावेल (यूनाइटेड किंगडम), कृषय गुट्टे (भारत), आर्यन नरोला (अमेरिका/भारत), माहलोरी माबुंडा (दक्षिण अफ्रीका), एन्जो रुजुगिरो (दक्षिण अफ्रीका), लुविवे संबुडला (दक्षिण अफ्रीका), न्तियाइसो माबुंडा (दक्षिण अफ्रीका), मथियास अलेक्जेंडर फॉरलैंड (नॉर्वे) और एरिस क्यारियाकू (ऑस्ट्रेलिया) शामिल हैं, जो आठ राष्ट्रीयताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ड्राइवर आठ टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनमें कोलकाता रॉयल टाइगर्स, चेन्नई टर्बो राइडर्स, हैदराबाद ब्लैकबर्ड्स, स्पीड डेमन्स दिल्ली, गोवा एसेस जेए रेसिंग, गॉडस्पीड कोच्चि, अहमदाबाद एपेक्स रेसर्स और किच्चास किंग्स बेंगलुरु एफ4 ग्रिड पर दिखाई देंगे। एफ4 इंडिया युवा ड्राइवरों को कार्टिंग से सिंगल-सीटर रेसिंग में कदम रखने और मूल्यवान रेस अनुभव व सुपर लाइसेंस पॉइंट हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।

नए सीजन से पहले टिप्पणी करते हुए रेसिंग प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड (RPPL) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अखिलेश रेड्डी ने कहा, “इंडियन रेसिंग फेस्टिवल का हर सीजन भारत में एक मजबूत और अधिक दृश्यमान मोटरस्पोर्ट इकोसिस्टम बनाने की हमारी महत्वाकांक्षा की दिशा में एक कदम है। एफ4 इंडियन चैंपियनशिप ड्राइवरों की अगली पीढ़ी के लिए एक रास्ता बना रही है, इंडियन रेसिंग लीग देश की सर्वश्रेष्ठ और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं को एक साथ ला रही है। नवी मुंबई स्ट्रीट सर्किट का पर्दापण इस खेल को नए दर्शकों और नए स्थलों तक ले जा रहा है। 2026 का सीजन RPPL के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, और हम एक ऐसा सीजन पेश करने के लिए उत्सुक हैं जो ट्रैक पर और ट्रैक के बाहर भारतीय मोटरस्पोर्ट के स्तर को बढ़ाए।”

ग्रिड पर मौजूद युवा ड्राइवरों की आकांक्षाओं को दर्शाते हुए भारत के भुवन बोनु ने कहा, “इंडियन एफ4 मेरी यात्रा का अगला कदम है और एफ1 तक पहुंचने के मेरे लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैं सीखने, प्रतिस्पर्धा करने और यहां से आगे बढ़ने के लिए तत्पर हूं।”

2026 सीजन में नवी मुंबई स्ट्रीट सर्किट की भी शुरुआत होगी, जो दोनों चैंपियनशिप के सीजन फिनाले राउंड की मेजबानी करेगा। स्ट्रीट-रेसिंग प्रारूप की ओर बढ़ना RPPL के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसके तहत मोटरस्पोर्ट को पारंपरिक सर्किटों से बाहर निकालकर भारत के शहरों में प्रशंसकों के करीब लाया जा सके।

लाइव एक्शन देखें इंडियन रेसिंग फेस्टिवल का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स खेल (STAR Sports KHEL) पर हिंग्लिश में, स्टार स्पोर्ट्स 2 कन्नड़ पर कन्नड़ में और स्टार स्पोर्ट्स 2 तमिल पर तमिल में किया जाएगा। प्रशंसक जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर अंग्रेजी, हिंग्लिश, कन्नड़ और तमिल में भी लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, जबकि भारत से बाहर के दर्शकों के लिए स्टार स्पोर्ट्स का यूट्यूब चैनल रेस को स्ट्रीम करेगा।

स्थापित रेसिंग स्थलों, एक नए स्ट्रीट सर्किट और उभरती व अनुभवी प्रतिभाओं के विविध मिश्रण के साथ, 2026 का सीजन इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के लिए एक और प्रतिस्पर्धी अभियान का वादा करता है, जिसमें एफ4 इंडियन चैंपियनशिप अगली पीढ़ी के ड्राइवरों को एक मंच प्रदान करेगी और इंडियन रेसिंग लीग छह फ्रेंचाइजी को वर्चस्व की लड़ाई में एक साथ लाएगी। 2026 सीज़न को जेके टायर, नयारा एनर्जी और बिस्लेरी द्वारा प्रायोजित किया जाएगा, जो इस फेस्टिवल के बढ़ते इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा।