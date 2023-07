Olympics 2024: लॉन्ग जम्पर श्रीशंकर ने एशियन मीट में जीता रजत पदक, 2024 ओलंपिक के लिए किया क्वालीफाई

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय स्टार लॉन्ग जम्पर खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने शनिवार को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8.37 मीटर का छलांग कर रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही वह 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर गए। लॉन्ग जंप में 8.37 मीटर की छलांग लगाना उनके करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

श्रीशंकर ने अपने अंतिम राउंड में 8.37 मीटर की छलांग लगाकर ओलंपिक क्वालीफिकेशन हासिल किया। पेरिस गेम्स का मार्क 8.27 मीटर है और क्वालीफिकेशन राउंड 1 जुलाई से शुरू हुआ है। चीनी ताइपे के यू तांग लिन ने चौथे राउंड में 8.40 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता, जो इस सीजन में दुनिया का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

श्रीशंकर ने पिछले महीने राष्ट्रीय अंतर-राज्य चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ और विश्व में दूसरे स्थान पर रहने वाली 8.41 मीटर की छलांग लगाई थी। वह अगस्त में बुडापेस्ट विश्व चैंपियनशिप के लिए पहले ही क्वालीफाई कर लिया है। इससे पहले, संतोष कुमार ने प्रतियोगिता के चौथे और अंतिम दिन पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में 49.09 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता।

Indian long jumper Murali Sreeshankar qualifies for 2024 Olympics after winning silver in Asian Athletics Championships with 8.37m effort