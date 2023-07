SAFF Championship: सेमीफाइनल मुकाबले से पहले बढ़ी भारतीय फुटबॉल टीम की मुश्किलें, कोच पर लगा दो मैचों का बैन

Coach Igor Stimac banned for Two Games सैफ चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले से पहले भारतीय फुटबॉल टीम के लिए बुरी खबर सामने आई है। कोच इगोर स्टिमक पर दो मैचों का बैन लगा दिया गया है। स्टिमक को कुवैत के खिलाफ रेड कार्ड दिखाया गया था। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी भारतीय कोच को मैच अधिकारियों संग बहस करने के लिए रेड कार्ड मिला था।

Coach Igor Stimac banned for Two Games

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। सुनील छेत्री की अगुवाई में टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय कर लिया है। हालांकि, लेबनान के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले से पहले टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल, भारतीय टीम के कोच इगोर स्टिमक पर दो मैचों का बैन लगाया है। यानी भारतीय टीम सेमीफाइनल में कोच के बिना ही मैदान पर उतरेगी। कोच पर लगा दो मैचों का बैन भारतीय फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टिमक कुवैत के खिलाफ खेले गए मुकाबले में मैच अधिकारियों संग बहस करते हुए नजर आए थे, जिसके चलते उनको रेड कार्ड दिखाया गया था। रेड कार्ड मिलने की वजह से स्टिमक पर दो मैचों का बैन लग गया है। कुवैत के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच में भारतीय टीम ने 1-1 से ड्रॉ खेला था। पाकिस्तान के खिलाफ भी मिला था रेड कार्ड इगोर स्टिमक को भारत और पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी रेड कार्ड दिया गया था। भारतीय कोच उस मैच में भी मैच अधिकारियों से बहस करते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि, उस मुकाबले में स्टिमक के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई थी। भारतीय कोच पर दो मैचों के बैन के साथ-साथ 500 डॉलर का जुर्माना भी ठोका गया है। सेमीफाइनल में लेबनान से टक्कर भारतीय टीम सैफ चैंपियनशिप टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आई है। कप्तान सुनील छेत्री ने लगभग हर मुकाबले में अपने प्रदर्शन से छाप छोड़ी है और दनदनाते हुए गोल दागे हैं। सेमीफाइनल में टीम इंडिया की टक्कर लेबनान के साथ है। लेबनान ने मालदीव को हराते हुए अंतिम चार में अपनी जगह बनाई है।

Edited By: Shubham Mishra