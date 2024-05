Archery: भारत के तीरंदाजों ने दिखाया दम, कंपाउंड मिक्स्ड टीम फाइनल में, मां बनने के बाद वापसी कर रही दीपिका ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

यह भी पढ़ें- Virat Kohli ने सोशल मीडिया पर RCB फैंस के लिए कही यह बात, वायरल हो गया पोस्ट

विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज भारतीय कंपाउंड मिक्स्ड टीम ने 16 तीरों में दो अंक ही गंवाते हुए मेजबान देश के हान सियुंगियोन और यांग जाएवोन को 158-157 से हराया। अब उनका सामना अमेरिका की ओलिविया डीन और सायेर सुलिवान से होगा। इससे पहले ज्योति और प्रियांश ने वियतनाम को 159-152 से हराया था। वहीं क्वार्टर फाइनल में पांचवीं वरीयता प्राप्त मेक्सिको को 156-155 से मात दी।

BIG names and a NEW promise in the Final Four. 🤩

Lim Sihyeon and Deepika Kumari will face each other again in the finals venue.

Mexican Olympic medallist Alejandra Valencia and Korean debutant Jeon Hunyoung will shoot for a chance to reach the gold final.#ArcheryWorldCup… pic.twitter.com/Ln1Wema3eq— World Archery (@worldarchery) May 24, 2024