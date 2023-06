Asian Kabaddi Championship 2023 में जारी भारत का रोमांचक सफर, ईरान को मात देकर हासिल की लगातार चौथी जीत

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। गुरुवार को कोरिया में चल रहे एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में तीन शानदार मैच थे। टूर्नामेंट का तीसरा दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। टीमों ने प्वाइंट्स टेबल में टॉप दो स्थानों पर जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की।

तीसरे दिन के पहले मैच में चीनी ताइपे ने टूर्नामेंट की अपनी दूसरी जीत हासिल की। उन्होंने कडे़ मकाबले में जापान को 37-29 स्कोर से हराया। कोरिया और हांगकांग के बीच मैच चौथे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।दिन के दूसरे मैच में भारत और ईरान की शानदार शुरुआत रही और पहले क्वार्टर में दोनों आमने-सामने थे। असलम इनामदार ने 11वें मिनट में 2-पॉइंट रेड अर्जित की।

Team 🇮🇳 stays undefeated at the Asian Kabaddi Championship 2023 🥳

With a close 33-28 win against 🇮🇷, Team 🇮🇳 books a spot in the FINAL!

Up ⏭️ 🇮🇳 VS 🇭🇰 tomorrow morning ahead of their Final match 🥳

Stay tuned for the latest updates! 💪🏻 pic.twitter.com/DkcLALTn7c— SAI Media (@Media_SAI) June 29, 2023