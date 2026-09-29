Asian Games 2026, Round up: भारत को बेटियों ने दिलाएं 2 गोल्ड मेडल, नीरू और महिला रिले टीम ने रचा इतिहास
भारत के लिए मंगलवार का दिन एशियन गेम्स 2026 में शानदार रहा। देश को बेटियों ने दो गोल्ड मेडल दिलाए। भारत ने 52 पदकों के साथ टॉप-10 में वापसी की।
HighLights
नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में ऐतिहासिक स्वर्ण जीता
किरण, पूवम्मा, प्राची और वित्या रामराज ने महिला 4x400 मीटर रिले में सोना जीता
भारत ने पदक तालिका में शीर्ष 10 में वापसी कर ली है
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। आईची-नागोया में मौसम की चुनौती के बीच भारत के लिए मंगलवार का दिन पदकों की बारिश लेकर आया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में ऐतिहासिक स्वर्ण जीतकर एशियाई खेलों में भारत को इस स्पर्धा का पहला गोल्ड दिलाया, जबकि शाम को किरण, पूवम्मा, प्राची और वित्या रामराज ने महिला 4x400 मीटर रिले में सोना जीता।
इतना ही नहीं नीरू, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की तिकड़ी ने महिला ट्रैप स्पर्धा में चांदी जीतकर देश का मान बढ़ाया। इसके साथ भारत ने 50 पदकों का आंकड़ा पार करते हुए कुल 52 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष 10 में वापसी कर ली है।
नीरू ने रचा इतिहास
नीरू ने लगातार बारिश और ठंड के बावजूद शानदार एकाग्रता बनाए रखी और फाइनल में 28 अंक के साथ एशियाई रिकॉर्ड कायम करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले कोई भी भारतीय महिला एशियाई खेलों की व्यक्तिगत ट्रैप स्पर्धा में पदक नहीं जीत सकी थी।
भारत के लिए 1978 में रणधीर सिंह ने पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था और उसके बाद 2010 एशियाई खेलों में रोंजन सोढी ने यह उपलब्धि हासिल की थी। नीरू ने व्यक्गित स्पर्धा के साथ ही टीम स्पर्धा में आशिमा अहलावत और मनीषा कीर के साथ मिलकर रजत पदक जीता। भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 का स्कोर बनाते हुए दूसरा स्थान हासिल किया।
एथलेटिक्स में मिला पहला स्वर्ण
वहीं इन खेलों में एथलेटिक्स में भी अंतत: स्वर्ण पदक भारत की झोली में आया। किरण, प्राची चौधरी, एमआर पूवम्मा और वित्या रामराज की टीम ने 4x400 मीटर रिले में 3:29.69 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण दिलाया। 36 वर्षीय पूवम्मा 2014 और 2018 एशियाई खेलों की स्वर्ण विजेता टीम का भी हिस्सा रही हैं।
एथलेटिक्स में इसके अलावा ऊंची कूद में 19 वर्षीय पूजा सिंह ने 1.84 मीटर की छलांग के साथ कांस्य जीता। गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर में कांस्य हासिल कर इन खेलों में अपना तीसरा पदक जीता। वह एशियाई खेलों के एक ही संस्करण में तीन पदक जीतने वाले भारत के चौथे और दूसरे पुरुष एथलीट हैं।
इससे पहले, लेवी पिंटो (1951), पीटी उषा (1986) और एम बीनामोल (2002) ने ऐसा किया था। वहीं, गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा सत्यनारायण, अनिमेष कुजूर और हरिता भद्रा की मिश्रित 4x100 मीटर टीम ने 41.06 सेकेंड के सीजन का सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 4x400 मीटर टीम ने भी 3:01.61 सेकेंड के समय के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।
भारत के लिए खास
- निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक
- महिला 4x400 मीटर में किरण पूवम्मा, प्राची और विथ्या रामराज ने जीता सोना
- नीरू, आशिमा और मनीषा की तिकड़ी ने टीम स्पर्धा में चांदी पर साधा निशाना
- गुलवीर ने 5000 मीटर दौड़ में भी कांस्य पदक जीत लगाई पदकों की हैट्रिक
- पूजा ने महिलाओं की ऊंची कूद में 1.84 मीटर की छलांग के साथ जीता कांस्य
- गुरिंदरवीर, अनिमेष, स्नेहा और हरिता ने 4x100 मीटर रिले दौड़ में जीता कांसा
- पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में विशाल, धर्मवीर, मनु और राजेश ने जीता कांस्य
- 52 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष 10 में पहुंचा भारत
- 2 स्वर्ण पदकों सहित मंगलवार को भारत की झोली में आए सात पदक
- 6 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदक हो गए हैं भारत के नाम अब तक
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