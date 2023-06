Asian Kabaddi Championship 2023: भारत ने की शानदार शुरुआत, कोरिया और चीनी ताइपे पर दर्ज की बड़ी जीत

Asian Kabaddi Championship 2023 भारत ने शानदार तरीके से चैंपियनशिप की शुरुआत की। भारत ने पहले मुकाबले में कोरिया को 76-13 और दिन के दूसरे मुकाबले में 53-19 से चीनी ताइपे पर जीत दर्ज की। भारत ने पहले मुकाबले में आसानी से जीत दर्ज की और हालांकि दूसरे मुकाबले के लिे थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। भारत का अगला मुकाबला जापान से होगा और गुरुवार को इरान से मुकाबला होगा।

India win over Korea and Chinese Taipei in Asian Kabaddi Championship 2023 Image :- Twitter

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एशियाई चैंपियनशिप में कोरिया को 76-13 और चीनी ताइपे को 53-19 से हराया। भारत का अगला मुकाबला बुधवार को जापान से होगा। गत चैंपियन भारत ने मंगलवार को बुसान में मेजबान कोरिया और चीनी ताइपे पर जीत के साथ अपने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 अभियान की शुरुआत की। भारत ने दिन का पहला कबड्डी मैच कोरिया के खिलाफ खेला। बड़े अंतर से भारत ने कोरिया को हराया- चैंपियनशिप में डेब्यू कर रहे असलम इनामदार, जो रेडर नवीन कुमार की जगह खले में शामिल हुए हैं। असलम ने सुपर 10 बनाए , जिसके चलते भारत ने 73-13 से मैच अपने नाम कर लिया। कोरिया द्वारा अपना खाता खोलने से पहले भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने लगातार नौ प्वाइंट बनाए। पहला हाफ के खत्म होने पर स्कोर 40-4 था, जिसमें भारत को 36 प्वाइंट्स की बढ़त हासिल थी। कोरिया ने दूसरे हाफ में नौ प्वाइंट्स बनाए, लेकिन भारत के प्रदर्शन के सामने कोरिया का कोई मुकाबला नहीं था। चीनी ताइपे के खिलाफ हुआ कड़ा मुकाबला- भारत ने मैच में मेजबान टीम को पांच बार ऑलआउट किया। सुरजीत नरवाल ने प्रभावशाली तरीके से डिफेंस किया और कुल सात टैकल प्वाइंट्स बनाए। पिछली आठ एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में से सात में जीत हासिल करने वाली भारतीय कबड्डी टीम को दिन के अपने दूसरे मैच में चीनी ताइपे के खिलाफ थोड़ी मजबूत चुनौती का सामना करना पड़ा। सचिन के प्रदर्शन की बदोलत भारत ने 53-19 से मैच जीत लिया। हाफ में भारत के पक्ष में आया स्कोर खेल की शुरुआत में दोनों टीमों ने प्वाइंट्स का आदान-प्रदान किया और भारत एक प्वाइंट से 7-6 से आगे था। हालांकि भारत ने लगातार आठ प्वाइंट्स के साथ इस अंतर बढ़ा दिया, जिसमें 12वें मिनट में ऑल-आउट भी शामिल था। हाफ टाइम तक स्कोर 21-12 भारत के पक्ष में था। दूसरे हाफ में भारत द्वारा तीन ऑलआउट और लगातार प्वाइंट्स के कारण टीम को 34 प्वाइंट्स के अंतर से मैच जीतने में मदद मिली। भारतीय कबड्डी टीम बुधवार को जापान से भिड़ेगी। 2003 की चैंपियन ईरान के खिलाफ भारत का मुकाबला गुरुवार को होगा।

Edited By: Geetika Sharma