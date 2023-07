विनेश-बजरंग के चयन का बताएं आधार, Asian Games में एथलीट्स की डायरेक्ट एंट्री पर हाई कोर्ट ने WFI से मांगा जवाब

High court notice to WFI दो पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) से पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से दी गई छूट का आधार बताने को कहा है। कोर्ट ने अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कदम उठाया है।

High court notice to WFI. Image- Twitter

