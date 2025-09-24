एशियाई खेल में नहीं मिलेगी अतिरिक्त स्टाफ को अनुमति, जापान में 19 सितंबर से होगा शुभारंभ

खेल मंत्रालय ने 2026 एशियाई खेलों को लेकर कई अहम जानकारी साझा की है। जानकारी के मुताबिक एशियाई स्तर पर व्यक्तिगत रैंकिंग में शीर्ष छह और टीम खेलों में शीर्ष आठ में रहने वाले खिलाड़‍ियों को ही राष्ट्रीय महासंघ नामांकित कर सकेंगे। अगर मंत्रालय या साई को पता चला कि पदक जीतने नहीं बल्कि सिर्फ भागीदारी के लिए कोई जा रहा है तो अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रेट्र, नई दिल्ली। खेल मंत्रालय ने 2026 एशियाई खेलों में चयन के लिए कड़े मानदंडों की जानकारी देते हुए कहा कि पदक जीतने के वास्तविक दावेदार खिलाड़‍ियों को ही मौका मिलेगा और सरकारी खर्चे पर नहीं जाने के बावजूद अतिरिक्त कोचों और सहयोगी स्टाफ को जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

मंत्रालय की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, एशियाई स्तर पर व्यक्तिगत रैंकिंग में शीर्ष छह और टीम खेलों में शीर्ष आठ में रहने वाले खिलाड़‍ियों को ही राष्ट्रीय महासंघ नामांकित कर सकेंगे। एशियाई खेल जापान के नागोया में 19 सितंबर से चार अक्टूबर तक खेले जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पदक जीतने के वास्तविक दावेदारों को ही बहु खेल टूर्नामेंटों में भागीदारी के लिये मौका मिले।

इसमें कहा गया कि अगर मंत्रालय या भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) को पता चला कि पदक जीतने नहीं, बल्कि सिर्फ भागीदारी के लिए कोई जा रहा है तो ऐसे खिलाड़‍ियों और टीमों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें कहा गया कि सिर्फ वही खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ भारतीय दल का हिस्सा होंगे, जिनका नाम सरकारी खर्च पर जाने के लिए मंजूर किया गया है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त खिलाड़ी, कोच या सहयोगी स्टाफ शामिल नहीं होगा भले ही उसका खर्च सरकार को वहन नहीं करना पड़ रहा हो।

अक्सर खिलाड़ी अपने निजी कोचों या सहयोगी स्टाफ को अपने खर्च पर ले जाने की मांग करते हैं जिस पर विवाद होता है। यह चयन मानदंड राष्ट्रमंडल खेल (जुलाई अगस्त 2026), पैरा एशियाई खेल, एशियाई इंडोर खेल, एशियाई बीच खेल, युवा ओलंपिक, एशियाई युवा खेल और राष्ट्रमंडल युवा खेल पर भी लागू होंगे।