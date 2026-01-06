स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। उत्‍तर प्रदेश कबड्डी लीग का दूसरे सीजन 12वें दिन करो या मरो चरण में पहुंचा। लीग चरण समाप्‍त होने से पहले टीमें अहम अंकों को हासिल करने के लिए जोरदार प्रयास में जुटी हुई हैं। बता दें कि 12वें दिन टीवी कलाकारों अनुप उपाध्‍याय और विश्‍वजीत सोनी ने नोएडा इंडोर स्‍टेडियम में समां बांधा।

अनुप उपाध्‍याय और विश्‍वजीत सोनी ने खिलाड़‍ियों व अधिकारियों से मुलाकात की और मैचों का भरपूर आनंद उठाया। 12वें दिन कुल चार मुकाबले खेले गए, जिसमें बेहद रोमांचक फाइट देखने को मिली। चलिए आपको बताते हैं कि मैचों के परिणाम क्‍या रहे।

संगम दूसरे स्‍थान पर पहुंचा संगम चैलेंजर्स ने कानपुर वॉरियर्स को पांच अंक के अंतर से मात देकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। संगम चैलेंजर्स ने कानपुर वॉरियर्स को 37-32 के स्‍कोर से हराया। लीग तालिका में संगम ने पांच स्‍थान की छलांग लगाई और सातवें से दूसरा स्‍थान हासिल किया। कानपुर ने आक्रामक शुरुआत करके संगम को बहुत जल्‍द ऑलआउट कर दिया था।

हालांकि, संगम ने एक अहम सुपर टैकल करके कानपुर की लय पर रोक लगा दी। यहां से संगम ने बाजी पलटी और कानपुर को ऑलआउट कर दिया। अपने अनुशासनात्‍मक खेल के कारण संगम ने हाफटाइम से पहले महत्‍वपूर्ण बढ़त बनाई।

दूसरे हाफ में संगम ने बहुत जल्‍द कानपुर को ऑलआउट किया। कानपुर ने दो लगातार सुपर टैकल करके अंकों का अंतर जरूर कम किया, लेकिन संगम ने समय को ध्‍यान में रखते हुए अपना खेल धीमा किया और कानपुर को कोई मौका नहीं दिया। संगम की जीत के हीरो कप्‍तान मयंक मलिक रहे, जिन्‍होंने आठ टैकल अंक हासिल किए।

यमूना योद्धास की करीबी जीत दिन का दूसरा मुकाबला यमूना योद्धास और गंगा किंग्‍स ऑफ मिर्जापुर के बीच खेला गया। इस मुकाबले में काफी ड्रामा हुआ, जिसमें अंत में बाजी यमूना ने मारी। यमूना योद्धास ने गंगा किंग्‍स को 49-44 के अंतर से मात दी। यह मुकाबला कांटेदार रहा, जहां दोनों टीमें अंकों को पाने के लिए संघर्षरत दिखी। यमूना ने अंतिम समय पर गेम पलट दिया और गंगा को ऑलआउट करके महत्‍वपूर्ण बढ़त बनाई।

लखनऊ लायंस के सामने फेल हुए टाइगर्स लखनऊ लायंस ने एकतरफा मुकाबले में अलीगढ़ टाइगर्स को 52-35 के स्‍कोर से मात देकर अपना दबदबा दिखाया। लखनऊ ने मैच की शुरुआत में ही अलीगढ़ पर दबाव बनाया और उसे ऑलआउट कर दिया। लायंस ने युवाओं को मौका दिया, जिसमें अनुराग पांड्या ने शानदार रेड करके अपनी उपयोगिता दर्शायी। अलीगढ़ ने दूसरे हाफ में बेहतर तालमेल दिखाया, लेकिन पहले ही हाफ में वो काफी पिछड़ चुकी थी। लखनऊ ने अपना दबदबा कायम रखा और आसानी से मुकाबला अपने नाम किया।