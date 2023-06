Bhavani Devi ने रचा इतिहास, एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली बनी पहली भारतीय तलवारबाज

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने 19 जून को एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। 29 साल की भवानी देवी ने चीन के वुक्सी में महिला सेबर स्पर्धा के सेमीफाइनल में हार झेलने के बावजूद कांस्य पदक जीत लिया है। ये देश के लिए अब तक का पहला मेडल है।

बता दें कि सेमीफाइनल में भवानी को उज्जबेकिस्तान की जेनाब डेयिबेकोवा के खिलाफ कांटेदार जंग का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भवानी को 14-15 से हार मिली, लेकिन उन्होंने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर देश की शान बढ़ाई।

दरअसल, एशियाई फेंसिग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में मिसाकी इमूरा को हराकर भवानी देवी ने मेडल पक्का कर लिया था, लेकिन चीन के वुक्सी में महिला सेबर स्पर्धा के खिलाफ सेमीफाइनल में भवानी को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम दर्ज कराया।

So its going to be a historic Bronze medal for Bhavani Devi folks ❤️

➡️ Bhavani lost to Uzbekh fencer Zaynab Dayibekova 14-15 in Semis.

➡️ Earlier Bhavani had defeated reigning World Champion & World No. 1 in QF.

➡️ Its 1st ever medal for India in the tournament. https://t.co/D1A9YvFWd6 pic.twitter.com/zIb7GwrIWG— India_AllSports (@India_AllSports) June 19, 2023