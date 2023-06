Bhavani Devi ने वर्ल्ड चैंपियन को मात देकर रचा इतिहास, Asian Fencing Championship में पक्का किया पहला मेडल

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। भारत की तलवारबाज खिलाड़ी भवानी देवी ने इतिहास रचा दिया है। एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में भवानी ने इस खेल में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन को मात देते हुए देश के लिए अब तक का पहला मेडल पक्का कर दिया है। भवानी का प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में भी काफी शानदार रहा था, लेकिन वह मेडल लाने से चूक गई थीं।

भवानी देवी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान की मिसाकी इमूरा को 15-10 से मात देते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। जीत के साथ ही भवानी ने इस चैंपियनशिप में भारत का पहला मेडल भी पक्का कर दिया है। भवानी वर्ल्ड चैंपियन पर पूरी तरह से हावी नजर आईं और उन्होंने मिसाकी को मैच में कमबैक करने का कोई मौका नहीं दिया। बता दें कि मिसाकी इमूरा वर्ल्ड चैंपियन हैं और उनके खिलाफ भवानी का यह प्रदर्शन यकीनन तारीफ के काबिल है।

