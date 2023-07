"हम गलत साबित हुए तो कुश्ती छोड़ देंगे", बजरंग और विनेश ने ट्रायल्स पर मचे विवाद पर तोड़ी चुप्पी

Bajrang and Vinesh broke silence on direct entry in Asian Games controversy एशियन गेम्स के चयन ट्रायल्स में छूट मिलने पर कुश्ती जगत की नाराजगी का सामना कर रहे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने सोमवार को इस मामले में चुप्पी तोड़ी। विनेश ने कहा कि हम ट्रायल्स ने नहीं डरते हैं। हमने कुश्ती को 20 वर्ष दिए हैं। हम धरने के कारण अभ्यास नहीं कर सके थे।