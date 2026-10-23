Asian Para Games 2026: हेनी और संदीप ने रिकॉर्ड बना जीता गोल्ड, आर्चरी में भी हुई भारत की मेडल वाली मौज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जापान के आइची-नागोया में खेले जा रहे पैरा एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ी सिर्फ मेडल नहीं जीत रहे हैं बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मेडल अपने गले में डाल रहे हैं। इन खेलों में शुक्रवार को भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया। जेवलिन थ्रो में हेनी और एथलेटिक्स में संदीप कुमार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड अपने नाम किया।

वहीं, आर्चरी में भी भारत को खुशखबरी मिली है। यहां भी भारत को गोल्ड और सिल्वर दोनों मिले हैं। भारत की कुल मेडल संख्या अब 100 के पार पहुंच गई है। हेनी और संदीप का कमाल हेनी ने पुरुषों के एफ37/38 जेवलिन थ्रो इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड अपने नाम किया। उन्होंने 60.49 मीटर की थ्रो कर कुल 1,116 अंकों के साथ गोल्ड अपने नाम किया। उन्होंने अपने आखिरी प्रयास में इतनी दूरी तय की और पहला स्थान हासिल किया। इससे पहले एफ37 डिस्कस थ्रो में वह दो दिन पहले सिल्वर जीत चुके हैं। ईरान के होर्मोज सेइदिकाजपाउंजी 50.68 मीटर की थ्रो के साथ कुल 1009 अंकों के दूसरे स्थान पर रहे। चीन के चेंगजेई यू के हिस्से ब्रॉन्ज आया जिन्होंने कुल 943 अंक हासिल करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया।

संदीप ने किया कमाल वहीं, संदीप ने पुरुषों के टी 44/64 400 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड अपने नाम किया। उन्होंने 52.28 का समय निकालते हुए यह गोल्ड अपने नाम किया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वहीं, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब के एलसाना नाउर रहे जिन्होंने 53.13 सेकंड का समय निकाला। भारत के ही अजय कुमार 53.61 सेकंड का समय निकालते हुए तीसरे स्थान पर रहे।