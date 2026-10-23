Asian Para Games 2026 Live: नवीन-नीतेश ने भारत को दिए दो गोल्ड मेडल, सुमति सिवान ने सिल्वर जीत मचाया तहलका

Asian Para Games Live Updates: भारत ने कल का दिन खत्म होने तक अपने मेडलों की संख्या 80 के पार पहुंचा दी थी। आज इस संख्या में इजाफा होना तय है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पैरा एशियाई खेल अपने अंतिम पड़ाव पर है और भारत ने अभी तक अच्छा खेल प्रदर्शन किया है। हालांकि, पिछले खेलों के मुकाबले मेडल की तुलना की जाए तो हमारे खिलाड़ी अभी पीछे हैं, लेकिन उम्मीद है कि अंत के दिनों में भारत यह कमी पूरी कर सकता है। आज भारतीय खिलाड़ी पैरा जेवलिन थ्रो, पैरा बैडमिंटन, पैरा एथलेटिक्स, पैरा आर्चरी में दम दिखाएंगे। सबसे ज्यादा नजरें जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल पर होंगी।

23 Oct 2026 8:54:44 AM Asian Para Games 2026: पैरा टेबल टेनिस में भारत को मिला ब्रॉन्ज जेहान डोराब मदान और शुभम वाधवा ने डब्ल्यूआर-15 इवेंट में भारत की झोली में ने ब्रॉन्ज मेडल डाला है। जेहान (50 वर्ष) इन खेलों में मेडल जीतने वाले भारतीय दल के सबसे उम्रदराज सदस्य हैं।

23 Oct 2026 8:52:27 AM Asian Para Games Live Updates: जेवलिन थ्रो में हेनी ने जीता गोल्ड एथलेटिक्स में भारत को एक और खुशखबरी मिली है। पैरा-जेवलिन थ्रो में हेनी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड अपने नाम किया है। उन्होंने 60.49 मीटर की थ्रो के साथ टी37 कैटेगरी में कुल 1,119 अंक हासिल करते हुए गोल्ड जीता।

23 Oct 2026 9:00:56 AM Asian Para Games Live: संदीप कुमार ने जीता गोल्ड भारतीय धावक संदीप कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 400 मीटर टी44 फाइनल स्पर्धा में 42.28 सेकंड का समय निकालते हुए गोल्ड मेडल जीता है। इस दौरान उन्होंने अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। अजय कुमार ने 53.61 सेकंड के साथ ब्रॉन्ज अपने नाम किया।

23 Oct 2026 8:44:02 AM Asian Para Games Live: पैरा-आर्चरी में भावना और पूजा ने जीता सिल्वर पैरा आर्चरी में भारत की भावना और पूजा को महिला डबल्स रिकर्व इवेंट के गोल्ड मेडल मैच में चीन से 0-6 से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ इस भारतीय जोड़ी को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा।

23 Oct 2026 8:41:58 AM Asian Para Games 2026: पैरा एथलेटिक्स में निमिषा ने जीता सिल्वर निमिषा चक्कुंगलपरम्बिल ने महिलाओं की ची46 लॉन्ग जंप स्पर्धा में 5.37 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। श्रीलंका की धनंजना विक्रमसिंघे पहले स्थान पर रहीं। धनंजना ने 5.52 मीटर की छलांग लगाकर गेम्स रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीता।

23 Oct 2026 8:37:09 AM Asian Para Games live Updates: पैरा बैडमिंटन में सुमति सिवान को मिला सिल्वर महिला सिंगल्स एसएच6 इवेंट के फाइनल में सुमति सिवान को चीन की ली फेंगमेई के हाथों 12-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।

23 Oct 2026 8:35:42 AM Asian Para Games 2026 Live: पैरा-बैडमिंटन में भारत को एक और गोल्ड पैरा बैडमिंटन में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला है। नवीन शिवकुमार ने एसएल4 क्वालिफिकेशन में पुरुष सिंगल्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

23 Oct 2026 9:00:38 AM Asian Para Games 2026: पैरा बैडमिंटन में भारत को मिला गोल्ड नीतेश कुमार ने पैरा-बैडमिंटन के ऑल-इंडियन फाइनल में गोल्ड अपने नाम किया है। नीतेश कुमार ने पुरुषों के सिंगल्स एसएल3 फाइनल में अपने ही देश के प्रमोद भगत को 21-18, 21-16 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। प्रमोद के हिस्से सिल्वर आया।

23 Oct 2026 8:39:10 AM Asian Para Games Live Updates: हरविंदर-संदीप ने भारत को दिलाया गोल्ड पैरा आर्चरी में हरविंदर सिंह और संदीप विजय ने चीन की जोड़ी युन और लिक्स्यू झाओ को 5-1 से हराकर पुरुषों के रिकर्व डबल्स का गोल्ड अपने नाम कर लिया।

23 Oct 2026 8:30:35 AM Asian Para Games Live: प्रमोद ने 1500 मीटर में जीता सिल्वर भारतीय धावक प्रमोद ने एक और सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। पुरुषों की 1500 मीटर टी46 स्पर्धा में उन्होंने 4:09.65 सेंकड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया।