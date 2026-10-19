Asian Para Games 2026 Live: शीतल ने आर्चरी में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, अवनि ने निशानेबाजी में दिखाया कमाल

पैरा बैडमिंटन

सुबह 05:30 बजे: मिक्स्ड डबल्स एसएल-3-एसयू-5 ग्रुप बी में नितेश कुमार-थुलसिमथी मुरुगेसन बनाम चीन के चेन पेंगफेई- हुआंग जिक्सुआन

सुबह 05:35 बजे: मिक्स्ड डबल्स एसएल-3-एसयू-5 ग्रुप सी में रुथिक रघुपति-मानसी जोशी बनाम फिलीपींस के खियान अर्बानो-कैथलीन पेड्रोसा

सुबह 06:00 बजे: पुरुषों के सिंगल्स डब्ल्यूएच-1 ग्रुप ए में प्रेम कुमार आले बनाम मलेशिया के मुहम्मद बिन रामली

सुबह 06:15 बजे: पुरुषों के सिंगल्स एसएच-6 ग्रुप बी में सुदर्शन मुथुसामी बनाम इंडोनेशिया के दिमास त्रि अजी

सुबह 06:20 बजे: पुरुषों के सिंगल्स एसएच-6 ग्रुप सी में कृष्णा नागर बनाम चीन के लिन नैलीपैरा निशानेबाज

सुबह 06:30 बजे: पुरुषों के आर-1 10मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एचएच-1 क्वालिफिकेशन में स्वरूप उन्हाल्कर, राकेश निदागुंडी, आनंदा कृष्णन

सुबह 06:30 बजे: महिलाओं के आर-2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच-1 क्वालिफिकेशन में अवनी लखेरा, मोना अग्रवाल

पैरा टेबल टेनिस

सुबह 06:35 बजे: महिलाओं के सिंगल्स, क्लास-9 ग्रुप-बी में बेबी सहाना रवि बनाम कजाकिस्तान की अल्तिनाय येरझांकीजी

सुबह 06:35 बजे: महिलाओं के सिंगल्स, क्लास-3 ग्रुप बी में सोनलबेन पटेल बनाम चीनी ताइपे की चाओ पेई-हसीबोच्चिया

सुबह 07:05 बजे: महिला व्यक्तिगत बीसी-3 पूल ए में अंजलि देवी बनाम दक्षिण कोरिया की चोई ये जिन

सुबह 07:05 बजे: पुरुष व्यक्तिगत बीसी-3 पूल ए में सचिन चमारिया बनाम जापान के काजुकी ताकाहाशीपैरा