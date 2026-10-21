Asian Para Games 2026 Live: भारत ने शॉट पुट में पोडियम पर किया कब्जा, सचिन, यासिर और परवीन ने जीते क्रमश: गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज
Asian Para Games Live: भारत ने पैरा एशियन गेम्स में तीसरे दिन की शानदार शुरुआत की है। आयुष वर्मा ने भारत को शॉट पुट में गोल्ड दिलाया है। वहीं, प्रवीण कुमार ने हाई जंप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Asian Para Games 2026 Live Updates: भारतीय एथलीट्स ने पैरा एशियन गेम्स में तीसरे दिन की शानदार शुरुआत की है। आयुष वर्मा ने भारत को शॉट पुट में गोल्ड दिलाया है, जबकि प्रवीण कुमार ने हाई जंप में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। भारत ने दूसरे दिन कुल 24 मेडल जीते थे। भारतीय खिलाड़ियों से आज भी कुछ ऐसे ही और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारत ने दूसरे दिन मंगलवार को पांच स्वर्ण समेत कुल 24 पदक अपने नाम किए। भारत अब 35 पदकों के साथ पदक तालिका में छठे स्थान पर है, जिनमें नौ स्वर्ण, 11 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के कुल पदकों में एथलेटिक्स का योगदान 20 पदकों का है।
Asian Para Games Live Updates: गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों पर भारत का कब्जा
भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है। शॉट पुट के F46 पुरुष इवेंट में भारत ने तीनों मेडल, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिए हैं। सचिन खिलारी ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं, मोहम्मद यासिर ने सिल्वर पर कब्जा जमाया है, जबकि परवीन के नाम ब्रॉन्ज आया है।
Asian Para Games Updates: 100 मीटर की रेस में भारत को मिला ब्रॉन्ज
भारत को अनुभव चौधरी ने पुरुष के 100 मीटर के t35 की रेस में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। अनुभव ने 12.72 सेकेंड में रेस खत्म की और तीसरे स्थान पर रहे। यह उनका पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन भी रहा।
Asian Para Games Live: शीतल देवी-पायल नाग गोल्ड से चूके
शीतल देवी और पायल नाग पैरा आर्चरी में गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए। शीतल और पायल को महिला पैरा कंपाउंड डबल्स में चाइना ने 150-141 से हरा दिया। इस हार के बाद शीतल और पायल के नाम सिल्वर मेडल रहा।
Asian Para Games Updates: भारत का हाई जंप में डबल धमाका
आयुष वर्मा के बाद प्रवीण कुमार ने हाई जंप के t64 इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। इसके अलावा इसी इवेंट मं बंटी ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। यानी कि भारत ने इस इवेंट में डबल पोडियम फिनिश किया है।
Asian Para Games Live: आयुष का गोल्ड वाला थ्रो
आयुष वर्मा ने पुरुष के शॉट पुट F53 के इवेंट में भारत को टॉप पर पहुंचाया। भारतीय खिलाड़ी ने पांचवें अटेंप्ट में अपना 8.16 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंककर भारत को आज का पहला गोल्ड दिलाया।
Asian Para Games Updates: भारत की तीसरे दिन शानदार शुरुआत
भारत की तीसरे दिन की शुरुआत पैरा एशियन गेम्स में शानदार रही है। आयुष वर्मा ने भारत को शॉट पुट में गोल्ड दिलाया है। वहीं, प्रवीण कुमार ने हाई जंप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसी के साथ भारत को गोल्ड मेडल बढ़कर 9 से 11 पर पहुंच गया है।