स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Asian Para Games 2026 Live Updates: भारतीय एथलीट्स ने पैरा एशियन गेम्स में तीसरे दिन की शानदार शुरुआत की है। आयुष वर्मा ने भारत को शॉट पुट में गोल्ड दिलाया है, जबकि प्रवीण कुमार ने हाई जंप में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। भारत ने दूसरे दिन कुल 24 मेडल जीते थे। भारतीय खिलाड़ियों से आज भी कुछ ऐसे ही और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारत ने दूसरे दिन मंगलवार को पांच स्वर्ण समेत कुल 24 पदक अपने नाम किए। भारत अब 35 पदकों के साथ पदक तालिका में छठे स्थान पर है, जिनमें नौ स्वर्ण, 11 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के कुल पदकों में एथलेटिक्स का योगदान 20 पदकों का है।