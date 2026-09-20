एशियन गेम्स 2026: भारतीय मुक्केबाजों को मिला कठिन ड्रॉ, लवलीना और नरेंद्र सीधे क्वार्टर फाइनल से करेंगे शुरुआत

पीटीआई, निशियो (जापान)। भारतीय मुक्केबाजों को रविवार को एशियाई खेलों में चुनौतीपूर्ण ड्रॉ मिला, जबकि लवलीना बोरगोहेन और नरेन्द्र बेरवाल अपने अभियान की शुरुआत सीधे क्वार्टर फाइनल से करेंगे। हाल में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रिकार्डतोड़ प्रदर्शन के बाद भारतीय दल से उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन एशियाई खेलों में चुनौती काफी कठिन है।

एशियाई खेलों में पुरुषों की छह और महिलाओं की पांच भार वर्ग की स्पर्धाएं हैं। पिछले चरण में भारत ने चार पदक जीते थे जिनमें एक रजत और तीन कांस्य पदक शामिल थे। तोक्यो ओलंपिक की पदक विजेता लवलीना ने 2023 चरण में रजत पदक जीता था और वह 75 किग्रा वर्ग में पदक से सिर्फ एक जीत दूर हैं। इस वर्ग में केवल आठ मुक्केबाज हिस्सा ले रही हैं।

लवलीना अपने अभियान की करेंगी शुरुआत लवलीना अपने अभियान की शुरुआत दक्षिण कोरिया की सुयोन सेओंग के विरुद्ध करेंगी। इसके बाद सेमीफाइनल में उनका सामना 70 किग्रा वर्ग की मौजूदा विश्व चैंपियन कजाखस्तान की नताल्या बोगदानोवा या उज्बेकिस्तान की विश्व कांस्य पदक विजेता अजीजा जोकिरोवा से हो सकता है।