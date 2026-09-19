Asian Games 2026 Opening Ceremony Live: सज गया एशियन गेम्स का मंच, ओपनिंग सेरेमनी में लगेगा तड़का

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जापान के आइची-नागोया में आज एशियन गेम्स-2026 की ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ इन खेलों की आधिकारिक शुरुआत हो रही है। हालांकि, खेल पहले शुरू हो चुके हैं औऱ कुछ इवेंट्स के मैच भी हो चुके हैं। ओपनिंग सेरेमनी में दो ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत भारतीय दल की अगुआई करेंगे। पवन से पहले तेजिंदरपाल सिंह तूर को मनु के साथ ध्वाजावाहक बनाया गया था, लेकिन वह समय से जापान नहीं पहुंच पाएंगे इसी कारण पवन को जिम्मेदारी दी गई है।

इन खेलों में भारत के तकरीबन 500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जो 35 खेलों में पदक की उम्मीद बनकर उतरेंगे। भारतीय खिलाड़ियों की कोशिश होगी कि चीन में हुए पिछले एशियाई खेलों की तुलना में इस बार बेहतर प्रदर्शन किया जाए।