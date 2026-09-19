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Asian Games 2026 Opening Ceremony Live: सज गया एशियन गेम्स का मंच, ओपनिंग सेरेमनी में लगेगा तड़का

Asian Games 2026 Opening Ceremony Live Updates: इस ओपनिंग सेरेमनी से कुछ घंटे पहले ही भारत को अपना ध्वजावाहक बदलना पड़ा और तेजिंदरपाल सिंह तूर की जगह पवन सहरावत को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके साथ मनु भाकर भी भारतीय दल की अगुआई करेंगी। 

By Abhishek Upadhyay Sat, 19 Sep 2026 02:18 PM (IST)
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जापान के आइची-नागोया में आज एशियन गेम्स-2026 की ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ इन खेलों की आधिकारिक शुरुआत हो रही है। हालांकि, खेल पहले शुरू हो चुके हैं औऱ कुछ इवेंट्स के मैच भी हो चुके हैं। ओपनिंग सेरेमनी में दो ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत भारतीय दल की अगुआई करेंगे। पवन से पहले तेजिंदरपाल सिंह तूर को मनु के साथ ध्वाजावाहक बनाया गया था, लेकिन वह समय से जापान नहीं पहुंच पाएंगे इसी कारण पवन को जिम्मेदारी दी गई है।

इन खेलों में भारत के तकरीबन 500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जो 35 खेलों में पदक की उम्मीद बनकर उतरेंगे। भारतीय खिलाड़ियों की कोशिश होगी कि चीन में हुए पिछले एशियाई खेलों की तुलना में इस बार बेहतर प्रदर्शन किया जाए।

19 Sept 20262:17:05 PM

Asian Games Opening Ceremony Live: खिलाड़ियों को हो रही है परेशानी

इन खेलों की शुरुआत से पहले कई विवाद सामने आए हैं। सबसे बड़ा विवाद खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था का है। खिलाड़ियों के लिए खेल गांव के बजाए होटलों में ठहराया गया है, लेकिन वहां भी अव्यवस्थाएं कम नहीं हैं। कम कमरों की बुकिंग से लेकर कई होटलों में खिलाड़ियों को ठहरने की व्यस्था की गई है जिससे सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो रहा है। 

19 Sept 20261:59:53 PM

Asian Games 2026: इवेंट्स हो चुके हैं शुरू

हालांकि, एशियन गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में जगह भी बना ली है जहां रविवार को उसका सामना बांग्लादेश से होगा। वहीं टेकबॉल में क्विम्सी जोआकिम डिसूजा सेमीफाइनल में हार गईं और अब वह ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी। सॉफ्ट टेनिस में भारतीय पुरुष टीम को हार का सामना करना पड़ा है। 

19 Sept 20261:42:49 PM

Asian Games 2026 Ceremony Live: तेजिंदर का कटा टिकट

पवन से पहले ये जिम्मेदारी तेजिंदरपाल सिंह तूर को दी गई थी और पवन से पहले वह मनु के साथ नजर आने वाले थे, लेकिन किट में देरी के कारण तूर अभी तक जापान नहीं पहुंच सके। 

19 Sept 20261:40:34 PM

Asian Games 2026 Live Updates: कौन संभालेगा भारतीय तिरंगा?


ओपनिंग सेरेमनी में हर देश का दल शिरकत करेगा जिसमें भारत भी शामिल होगा। भारत के तकरीबन 500 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा लेंगे, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी में ये सभी मौजूद नहीं होंगे। कुछ खिलाड़ी अभी जापान नहीं पहुंचे हैं। भारतीय दुल की अगुआई दो ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत करेंगे। 

19 Sept 20261:37:01 PM

Asian Games live: ओपनिंग सेरेमनी में मचेगी धूम

एशियन गेम्स-2026 की ओपनिंग सेरेमनी कुछ ही देर में होने वाली है। इसी के साथ इन खेलों की आधिकारिक शुरुआत होगी। सेरेमनी में कई रंगारंगा कार्यक्रम होंगे और जापान की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। 