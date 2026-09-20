Asian Games 2026 Live: 10 मीटर एयर राइफल में भारतीय महिलाओं ने जीता सिल्वर, महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को दी पटखनी 

क्रिकेट

सुबह 10:30 बजे - महिलाओं का सेमीफ़ाइनल - भारत बनाम बांग्लादेश

हॉकी

सुबह 7:30 बजे - महिलाओं का पूल B मैच - भारत बनाम उज़्बेकिस्तान

सुबह 11:30 बजे - पुरुषों का पूल A मैच - भारत बनाम इंडोनेशिया

शूटिंग

सुबह 6:15 बजे - 10m एयर राइफ़ल महिला व्यक्तिगत क्वालिफ़िकेशन और टीम फ़ाइनल - सोनम मस्कर, विदर्शा के. विनोद, इलावेनिल वलारिवन

सुबह 11 बजे - 10m एयर राइफ़ल महिला व्यक्तिगत फ़ाइनल - सोनम मस्कर (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर), विदर्शा के. विनोद (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर), इलावेनिल वलारिवन (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

टेबल टेनिस

सुबह 6:30 बजे - महिला टीम ग्रुप F मैच - भारत बनाम इंडोनेशिया

सुबह 9 बजे - पुरुष टीम ग्रुप F मैच - भारत बनाम इंडोनेशिया

दोपहर 12:30 बजे - महिला टीम ग्रुप F मैच - भारत बनाम सिंगापुर

दोपहर 3 बजे - पुरुष टीम ग्रुप F मैच - भारत बनाम ईरान

टेकबॉल

सुबह 6:30 बजे - महिला सिंगल्स ब्रॉन्ज़ मेडल मैच - क्विंसी डिसूज़ा बनाम कोएम्येन डाय (कंबोडिया)

सुबह 7 बजे - मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज़ मेडल मैच - क्विंसी डिसूज़ा और अनस बेग बनाम जिया न्घी ट्रिन्ह/होआंग मिन्ह टैन गुयेन (वियतनाम)

वुशु

सुबह 5:35 बजे - पुरुषों का चांगक्वान फ़ाइनल - सूरज सिंह मयांगलामबम

दोपहर 2:30 बजे के बाद - महिलाओं का 52kg 1/8 फ़ाइनल - अपर्णा

दोपहर 2:30 बजे के बाद - पुरुषों का 75kg 1/8 फ़ाइनल - विक्रांत बालियान