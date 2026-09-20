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Asian Games 2026 Live: 10 मीटर एयर राइफल में भारतीय महिलाओं ने जीता सिल्वर, महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को दी पटखनी 

Asian Games 2026 Live Updates: महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ शानदार खेल दिखाया है। वहीं निशानेबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। 

By Abhishek Upadhyay Sun, 20 Sep 2026 09:45 AM (IST)
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशियन गेम्स-2026 का आज पहला दिन है और आज से ही टीम इंडिया का एक्शन शुरू हो रहा है। टेकबॉल में किमसी डिसूजा से मेडल की उम्मीद थी, लेकिन वह हार गईं। महिला हॉकी टीम और महिला क्रिकेट टीम से जीत की उम्मीद हैं। नजरें निशानेबाजों पर भी रहेंगी। 

20 Sept 202610:09:48 AM

Japan Asian Games Live: हरमनप्रीत ने जीता टॉस

बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। 

20 Sept 20269:45:45 AM

Asian Games 2026 Live Updates: महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल भारत को सिल्वर मेडल 

एलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और विदर्शा के विनोद की निशानेबाजी तिकड़ी ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कुल 1898.0 का स्कोर बनाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया।

20 Sept 20269:25:04 AM

Asian Games live: भारत ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से दी मात

दीपिका के दमदार खेल के दम पर भारत ने उज्बेकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में 19-0 से हरा दिया। दीपिका ने इस मैच में अकेले आठ गोल किए।

20 Sept 20269:23:12 AM

Asian Games 2026 Live: महिला हॉकी टीम हावी

भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने पहले मैच में शानदार खेल दिखाते हुए उज्बेकिस्तान पर दबदबा दिखाया है और 10-0 से आगे है। 

20 Sept 20269:03:07 AM

Asian Games Live Updates: एमएमए में भारत का मेडल पक्का

एमएमए में भारत के लिए अच्छी खबर है और इस खेल में देश का मेडल पक्का हो गया है। सुचिका तारियाल ने अपनी मंगोलियाई प्रतिद्वंद्वी को 2-0 से हराया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीता और अब सेमीफाइनल में पहुँच गई हैं। अब वह कम से कम ब्रॉन्ज मेडल के साथ घर लौटेंगी।

20 Sept 20268:53:41 AM

Japan Asian Games Live: टेबस टेनिस में महिला टीम जीती

महिला टेबल टेनिस में भारत के लिए अच्छी खबर है। महिला टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से हरा दिया।  श्रीजा अकुला ने पहला मैच 11-3, 8-11, 11-4, 11-4 से  जीता और फिर दिया चितले ने अल्माइरा नेबुचाडनेजर को सीधे गेम में 11-9, 11-8, 11-5 से हराकर भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। तीसरे मैच में यशस्विनी घोरपड़े ने चित्रा रश्मि को आसानी से 12-10, 11-4, 11-4 से हराया।  

20 Sept 20268:50:15 AM

Asian Games Medal Tally 2026: डिसूजा को मिली हार 

क्विंसी डिसूजा मेडल जीतने से चूक गईं हैं।  उनको मेडिकल कारणों से लंबे समय तक ब्रेक लेना पड़ा था और वह अपने दाहिने पैर की चोट से काफी परेशान थीं। उनको वियतनाम की खिलाड़ी के हाथों 9-12, 6-12 से हार का सामना करना पड़ा है।

20 Sept 20268:48:21 AM

Asian Games live: आज का शेड्यूल

क्रिकेट

सुबह 10:30 बजे - महिलाओं का सेमीफ़ाइनल - भारत बनाम बांग्लादेश

हॉकी

सुबह 7:30 बजे - महिलाओं का पूल B मैच - भारत बनाम उज़्बेकिस्तान

सुबह 11:30 बजे - पुरुषों का पूल A मैच - भारत बनाम इंडोनेशिया

शूटिंग

सुबह 6:15 बजे - 10m एयर राइफ़ल महिला व्यक्तिगत क्वालिफ़िकेशन और टीम फ़ाइनल - सोनम मस्कर, विदर्शा के. विनोद, इलावेनिल वलारिवन

सुबह 11 बजे - 10m एयर राइफ़ल महिला व्यक्तिगत फ़ाइनल - सोनम मस्कर (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर), विदर्शा के. विनोद (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर), इलावेनिल वलारिवन (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

टेबल टेनिस

सुबह 6:30 बजे - महिला टीम ग्रुप F मैच - भारत बनाम इंडोनेशिया

सुबह 9 बजे - पुरुष टीम ग्रुप F मैच - भारत बनाम इंडोनेशिया

दोपहर 12:30 बजे - महिला टीम ग्रुप F मैच - भारत बनाम सिंगापुर

दोपहर 3 बजे - पुरुष टीम ग्रुप F मैच - भारत बनाम ईरान

टेकबॉल

सुबह 6:30 बजे - महिला सिंगल्स ब्रॉन्ज़ मेडल मैच - क्विंसी डिसूज़ा बनाम कोएम्येन डाय (कंबोडिया)

सुबह 7 बजे - मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज़ मेडल मैच - क्विंसी डिसूज़ा और अनस बेग बनाम जिया न्घी ट्रिन्ह/होआंग मिन्ह टैन गुयेन (वियतनाम)

वुशु

सुबह 5:35 बजे - पुरुषों का चांगक्वान फ़ाइनल - सूरज सिंह मयांगलामबम

दोपहर 2:30 बजे के बाद - महिलाओं का 52kg 1/8 फ़ाइनल - अपर्णा

दोपहर 2:30 बजे के बाद - पुरुषों का 75kg 1/8 फ़ाइनल - विक्रांत बालियान

20 Sept 20268:46:57 AM

Asian Games live: आज का शेड्यूल

तैराकी

सुबह 7:14 बजे - पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स - बेनेडिक्टन रोहित, आकाश मणि

सुबह 7:35 बजे - पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स - ऋषभ दास, उत्कर्ष पाटिल

दोपहर 2:23 बजे - पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल फ़ाइनल - बेनेडिक्टन रोहित (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर), आकाश मणि (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

दोपहर 2:43 बजे - पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक फ़ाइनल - ऋषभ दास (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर), उत्कर्ष पाटिल (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

बैडमिंटन

सुबह 11:30 बजे - महिला टीम, राउंड ऑफ़ 16 - भारत बनाम कज़ाकिस्तान

MMA

सुबह 8 बजे से - महिलाओं का ट्रेडिशनल -60kg प्रीलिमिनरी - सुचिका तारियाल

सुबह 9 बजे से - पुरुषों का ट्रेडिशनल -77kg प्रीलिमिनरी - वरुण सान्याल

दोपहर 2 बजे से - महिलाओं का ट्रेडिशनल -60kg क्वार्टरफ़ाइनल - सुचिका तारियाल (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

दोपहर 3:40 बजे इसके बाद - पुरुषों का ट्रेडिशनल -77kg क्वार्टरफ़ाइनल - वरुण सान्याल (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

20 Sept 20268:46:29 AM

Asian Games 2026 Live Updates: एशियन गेम्स की शुरुआत आज से 

आज एशियन गेम्स का पहला दिन है। भारत की नजरें कई खिलाड़ियों पर टिकी हें। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें अपने पहले मैच खेलेंगी। रविवार को भारत की महिला क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। भारत की बैडमिंटन और टेबल टेनिस टीमें भी ग्रुप स्टेज में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी।