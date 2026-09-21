Asian Games 2026 Live: सेमीफाइनल में सुचिका तारियाल का सफर हुआ खत्म, ब्रॉन्ज से करना पड़ा संतोष 

सुबह 5.30 बजे

सेपक टकरा - मेंस टीम रेगु

टीमें: भारत (अरुण राजू, जसवीर सुखबीर सिंह, आशीष चुंडावत, श्याम चुंडावत, लोखोन सिंह एलंगबाम, बॉबी कुमार, अशोक सिंह मायेंगबाम, राम कुमार शर्मा, अमरजीत सिंघा, मालेमंगनबा सिंह सोरोखैबम, हेनरी सिंह वाहेंगबाम और आकाश युमनाम) बनाम जापान

सुबह 5.30 बजे

सॉफ्ट टेनिस - मिश्रित युगल (ग्रुप स्टेज)

एथलीट: आध्या तिवारी/जय मीना बनाम विवा चाओ/चानरोसेका खुन (कंबोडिया)

सुबह 5.30 बजे से

वुशु - महिला चांगक्वान (फाइनल)

एथलीट: न्येमान वांगसु

चरण: अंतिम

वुशु: महिलाओं का 60kg (क्वार्टर-फाइनल)

एथलीट: नाओरेम रोशिबिना देवी बनाम मोस्त शिखा खातून (बांग्लादेश)

स्टेज: क्वार्टर-फाइनल

वुशु: मेंस 56kg (क्वार्टर-फाइनल)

एथलीट: आर्यन सूद बनाम शहजादा साफी (अफगानिस्तान)

सुबह 6.15 बजे से

शूटिंग – मेंस 10m एयर राइफल व्यक्तिगत (क्वालिफिकेशन)

एथलीट: हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्रांक्ष पाटिल

स्टेज: क्वालिफिकेशन

मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम (फाइनल)

एथलीट: हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्राक्ष पाटिल

सुबह 6.30 बजे से

शूटिंग – पुरुषों की स्कीट व्यक्तिगत (क्वालिफिकेशन)

एथलीट: अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल और मैराज अहमद खान

शूटिंग – पुरुषों की स्कीट टीम (फाइनल)

एथलीट: अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल और मैराज अहमद खान

शूटिंग – महिलाओं की स्कीट व्यक्तिगत (क्वालिफिकेशन)

एथलीट: माहेश्वरी चौहान, परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों

शूटिंग – महिला टीम (फाइनल)

एथलीट: माहेश्वरी चौहान, परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों

सुबह 6.30 बजे

सॉफ्ट टेनिस – मिक्स्ड डबल्स (ग्रुप स्टेज)

एथलीट: आध्या तिवारी/जय मीणा बनाम बुड न्यामदोरज/एन्खखुस्लेन गनबातर (मंगोलिया)