Asian Games 2026 Live: आर्चरी कंपाउंड टीम ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने मेडल किया पक्का 

गोल्ड मेडल के मजबूत दावेदार तेजस्विन शंकर का डिस्कस थ्रो में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। जहाँ बाकी एथलीट 40 मीटर से अधिक थ्रो कर रहे थे, वहीं तेजस्विन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो केवल 36.77 मीटर रहा और वे 7वें स्थान पर रहे। थ्रो इवेंट से उन्हें सिर्फ 599 पॉइंट्स मिले, जिससे वे ओवरऑल स्टैंडिंग्स में टॉप से खिसक कर 5,869 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर आ गए हैं। जापान के युमा मारुयामा और चीन के शिंगहुआ चेन उनसे आगे निकल गए हैं।इससे पहले पुरुषों की डिकैथलॉन 110 मीटर हर्डल हीट-1 में तेजस्विन 14.33 सेकेंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे।