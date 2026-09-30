Asian Games 2026 LIVE: जापान में चल रहे एशियन गेम्‍स 2026 में आज भारत की गोल्‍डन शुरुआत हुई। महिला आर्चरी टीम ने चीन को हराकर इतिहास रच दिया।

भारतीय महिला तिकड़ी चिकिता, प्रीतिका और ज्योति ने फाइनल में चीन को 238-234 से हराया। यह भारत का 7वां गोल्‍ड और कुल 53वां मेडल है। भारत ने 21 सिल्‍वर और 25 कांस्‍य पदक भी जीते हैं। आज भारत की नजर ज्‍यादा से ज्‍यादा मेडल जीतने पर है।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। Asian Games 2026 LIVE : जापान के आइची नागोया में चल रहे एशियन गेम्‍स 2026 में बुधवार को भारत की गोल्‍डन शुरुआत हुई। महिला आर्चरी टीम ने चीन को हराकर इतिहास रच दिया और गोल्‍ड मेडल पर कब्‍जा जमाया।

30 Sept 2026 9:23:41 AM Asian Games 2026 LIVE: शूटिंग- भारत ट्रैप मिक्स्ड टीम फाइनल में भारत के नीरू ढांडा और कायनन चेनाई ट्रैप मिक्स्ड टीम फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी ने चीन, कतर और ईरान के बाद कुल 136 अंकों के साथ चार टीमों वाले फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। नीरू, जिन्होंने कल शानदार गोल्ड मेडल जीता था, अब एक और मेडल जीतने की कोशिश करेंगी। यह फाइनल सुबह 11 बजे होगा।

30 Sept 2026 9:22:19 AM Asian Games 2026 LIVE: जुडो- महिलाओं के 48kg क्वार्टरफाइनल में अस्मिता डे हारीं महिलाओं के 48kg क्वार्टरफाइनल में अस्मिता डे को कजाकिस्तान की अबिबा अबू जाकिनोवा से 'इप्पोन' से हार का सामना करना पड़ा। अबिबा पहले वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल भी जीत चुकी हैं। हालांकि, उनके लिए एशियाई खेल अभी खत्म नहीं हुए हैं; वह रेपेशाज राउंड में हांगकांग की वोंग का ली के खिलाफ मुकाबला करेंगी।

30 Sept 2026 9:10:48 AM Asian Games 2026 LIVE: रेसलिंग: सुनील कुमार पुरुषों के ग्रीको-रोमन 87 किग्रा वर्ग का सेमीफाइनल हारे सुनील कुमार पुरुषों के ग्रीको-रोमन 87 किग्रा वर्ग का सेमीफाइनल मुकाबला जापान के ताइजो योशिदा से 'टेक्निकल सुपीरियरिटी' (तकनीकी श्रेष्ठता) के आधार पर हार गए; स्कोर का अंतर 11-0 रहा। हालांकि, उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है; वह ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में रेपेचेज के दावेदारों के खिलाफ लड़ेंगे। अगर वह इसमें जीत जाते हैं, तो वह 2022 एशियाई खेलों में अपने प्रदर्शन की बराबरी कर लेंगे।

30 Sept 2026 9:09:33 AM Asian Games 2026 LIVE: आर्चरी काएवचोमफू और रत्तनपोंगकियाट, दोनों ने 10-10 का स्कोर किया। थाईलैंड का स्कोर 155 रहा और अब भारत को मैच जीतकर फाइनल में पहुंचने के लिए अपने आखिरी दो शॉट्स में 20 पॉइंट्स की जरूरत है। चिकिता ने संयम बनाए रखा और 10 का स्कोर किया। साहिल ने भी ऐसा ही किया। भारत जीत गया और फाइनल में पहुंच गया।

30 Sept 2026 9:07:16 AM Asian Games 2026 LIVE: आर्चरी अब इस सेमीफाइनल का आखिरी राउंड शुरू हो रहा है। भारत के पास दो पॉइंट की बढ़त है जिसे उन्हें बनाए रखना है। क्या थाईलैंड की टीम चिकिता और साहिल पर दबाव बना पाएगी? उन्होंने अच्छी शुरुआत की है, काएवचोमफू ने सीधा बुल्स-आई पर निशाना लगाया है। रत्तनपोंगकियाट का प्रदर्शन भी शानदार रहा है, उन्होंने भी 10 पॉइंट हासिल किए हैं।

चिकिता को फिर से 9 पॉइंट मिले हैं, और भारत की बढ़त घटकर एक पॉइंट रह गई है। साहिल ने 10 पॉइंट हासिल करके बढ़त को एक पॉइंट पर बनाए रखा है। स्कोर भारत के पक्ष में 136-135 है। अब दो शॉट बाकी हैं।

30 Sept 2026 9:05:53 AM Asian Games 2026 LIVE: आर्चरी काएवचोमफू लगातार दूसरा 10 और रत्तनपोंगकियाट लगातार पांचवां 10 स्कोर करते हैं। थाई खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। वे भारत पर दबाव बनाए हुए हैं। चिकिता का निशाना बिल्कुल टारगेट के बीच में लगा, बेहतरीन शॉट! साहिल ने भी 10 स्कोर किया; थाईलैंड के परफेक्ट राउंड का जवाब भारत ने भी अपने परफेक्ट राउंड से दिया। तीसरे राउंड के बाद भारत 117-115 से आगे है, और अब दोनों टीमों के चार-चार शॉट बाकी हैं।

30 Sept 2026 9:04:52 AM Asian Games 2026 LIVE: आर्चरी लगातार दो बार 9 स्कोर करने के बाद काएवचोमफू ने 10 का स्कोर किया। रत्तनपोंगकियाट ने भी 10 का स्कोर किया और थाई टीम भारत पर लगातार दबाव बनाए हुए है। अब चिकिता और साहिल इसका क्या जवाब देंगे?

चिकिता ने शानदार 10 का स्कोर किया और साहिल ने भी उसके बाद 10 का स्कोर किया; भारत की बढ़त 2 अंकों की बनी हुई है। भारत 97-95 से आगे है।

30 Sept 2026 9:03:53 AM Asian Games 2026 LIVE: आर्चरी काएवचोमफू का एक और 9 और रत्तनपोंगकियाट का एक और 10; वे पूरी तरह अपनी लय में हैं। यह उनके लगातार तीन 10 हैं। चिकिता का भी एक और 9 और साहिल भी पहली बार 10 से चूक गए, उनका स्कोर 9 रहा। भारत दो अंकों से आगे है। यह मुकाबला आधे रास्ते पर पहुंच चुका है। भारत 77-75 से आगे है।

30 Sept 2026 8:56:16 AM Asian Games 2026 LIVE: आर्चरी- कंपाउंड मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल में भारत बनाम थाईलैंड काएवचोमफू ने दूसरे एंड की शुरुआत 9 के स्कोर के साथ की। शुरुआत में 8 के बाद रत्तनपोंगकियाट ने लगातार दो बार 10 का स्कोर किया। चिकिता और साहिल दोनों ने 10 रिंग के अंदर अच्छा निशाना लगाया और भारत ने अपनी बढ़त को तीन पॉइंट तक बढ़ा लिया। भारत का स्कोर 59-56 है।

30 Sept 2026 8:54:44 AM Asian Games 2026 LIVE: तीरंदाजी- कंपाउंड मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल में भारत बनाम थाईलैंड चिकिता ने 10 के स्कोर के साथ शुरुआत की, जो भारतीयों के लिए अच्छी शुरुआत है। साहिल ने भी 10 का स्कोर किया। थाई महिला कनोकनापुस कावचोमफू ने जो शॉट लगाया, उसे अभी 9 माना गया है, लेकिन राउंड खत्म होने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद, थाई पुरुष पीरावाट रत्तनपोंगकियाट ने सिर्फ़ 8 का स्कोर किया। चिकिता अपनी बढ़त को और मजबूत नहीं कर पाईं, क्योंकि उन्हें 9 मिला, लेकिन साहिल ने 10 का स्कोर किया और भारत ने पहला राउंड 39/40 के स्कोर के साथ खत्म किया। कावचोमफू ने 10 का स्कोर किया और रत्तनपोंगकियाट ने भी 10 का स्कोर किया। पहले राउंड के बाद भारत का स्कोर 39-37 है।

30 Sept 2026 8:52:58 AM Asian Games 2026 LIVE: रेसलिंग- सुनील पुरुषों के ग्रीको-रोमन 87kg सेमीफाइनल में सुनील कुमार ने एशियाई खेलों में शानदार शुरुआत करते हुए ताजिकिस्तान के मुहम्मद सुल्तानजोदा को 'टेक्निकल सुपीरियरिटी' के आधार पर हराया। पुरुषों के ग्रीको-रोमन 87kg सेमीफाइनल में उनके प्रतिद्वंद्वी एक भी पॉइंट नहीं बना पाए, जबकि भारतीय खिलाड़ी ने 9 पॉइंट हासिल किए, जिससे उन्हें जीत मिली। उनका सेमीफाइनल मुकाबला आज बाद में होगा।

30 Sept 2026 8:51:38 AM Asian Games 2026 LIVE: आर्चरी- कंपाउंड मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल में भारत बनाम थाईलैंड एक गोल्ड मेडल पक्का हो चुका है, आज दो और मिल सकते हैं। सबसे पहले मिक्स्ड टीम इवेंट होगा। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा, जो बस कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। इस सेमीफाइनल के लिए चिकिता तनिपर्थी और साहिल जाधव मैदान में उतर चुके हैं।

30 Sept 2026 8:49:07 AM Asian Games 2026 LIVE: कुश्ती: महिला फ्रीस्टाइल 68 किलोग्राम वर्ग में निशा हार गईं एशियाई खेलों के अपने पहले मुकाबले में निशा के लिए दिल तोड़ने वाला पल, जब उन्हें उत्तर कोरिया की पुरानी प्रतिद्वंदी पाक सोल गम से क्राइटेरिया नियमों के आधार पर हार का सामना करना पड़ा (यह एक टाईब्रेकर नियम है जो सबसे अधिक अंक हासिल करने वाले एकल दांव के आधार पर जीत का फैसला करता है)।

मुकाबले के अंत में दोनों टीमें 4-4 से बराबरी पर थीं, लेकिन पाक ने 3-1 अंकों से जीत हासिल की, क्योंकि उन्होंने पहले दौर में तकनीकी रूप से बेहतर 4 अंक प्राप्त किए थे। वहीं, निशा ने दोनों दौरों में 2 अंक प्राप्त किए, यानी 2 और 2 अंक।

30 Sept 2026 8:48:03 AM Asian Games 2026 LIVE: स्क्वैश: सिंगापुर को हराकर भारत की महिला टीम ने मेडल पक्का किया स्क्वैश में भारत के लिए एक और मेडल पक्का हो गया है! महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर को 2-0 से हरा दिया। तन्वी खन्ना और अनाहत सिंह ने शुरुआती दो सिंगल्स मैच आसानी से जीतकर जीत पक्की कर ली।

तन्वी खन्ना ने वाई लिन औ योंग को 3-1 (11-6, 5-11, 15-13, 11-1) से हराया । यह स्कोरलाइन थोड़ी अजीब है, लेकिन एक बार पिछड़ने के बाद तन्वी ने जबरदस्त वापसी की। अनाहत सिंह ने वाई यैन औ योंग को 3-0 (11-7, 11-3, 11-4) से हराया। भारत का सेमीफाइनल प्रतिद्वंद्वी अभी तय नहीं हुआ है।

30 Sept 2026 8:41:35 AM Asian Games 2026 LIVE: जूडो: महिलाओं का 48kg क्वार्टर-फाइनल कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन अस्मिता डे ने शानदार अंदाज में एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत की। उन्होंने वियतनाम की हा न्गोक ची को 'इप्पोन' से हराया; मुकाबले में 38 सेकंड बाकी रहते हुए उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी के दोनों कंधों को तातामी मैट पर दबाकर जीत हासिल की।

शुरुआत में दोनों जूडोका को एक-एक 'शिडो' (पेनल्टी) मिली, लेकिन इसके बाद अस्मिता ने अपनी लय पकड़ी, मौके का फायदा उठाया और अपनी प्रतिद्वंद्वी को हराकर महिलाओं के 48kg क्वार्टर-फाइनल में जगह बना ली।

30 Sept 2026 8:40:42 AM Asian Games 2026 LIVE: भारत ने जीता सोना चिकिता तनिपार्थी, पृथिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम की तिकड़ी ने भारत की शुभ शुरुआत कराई और गोल्‍ड जीता। चौथे राउंड के पहले रोटेशन में चीन का प्रदर्शन खराब रहा (10, 9, 9)। दूसरी ओर भारत ने 10, 10, 10 का स्कोर किया। दूसरे राउंड में चीन ने परफेक्ट 30/30 का स्कोर किया, लेकिन भारत तब तक बढ़त बना चुका था। भारतीय तिकड़ी ने दूसरे रोटेशन में 10, 10, 10 का स्कोर करके गोल्ड पर कब्‍जा जमा लिया।