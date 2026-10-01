एशियाई खेल 2026: तन्वी खन्ना की जुझारू जीत के बावजूद हांगकांग से हारी भारतीय टीम, ब्रोंज मेडल से किया संतोष

पीटीआई, नागोया। तन्वी खन्ना ने शानदार वापसी करते हुए भारत की उम्मीदें जीवित रखीं, लेकिन अनाहत सिंह की शुरुआती मुकाबले में हार निर्णायक साबित हुई और भारतीय महिला स्क्वाश टीम को गुरुवार को एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में हांगकांग के विरुद्ध 1-2 की शिकस्त दी और भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया।

भारत का पदक पहले ही को पक्का हो चुका था और 18 वर्षीय अनाहत पर काफी जिम्मेदारी थी। भारत की नजरें पिछले हांगझोउ एशियाई खेलों के प्रदर्शन में सुधार पर थी। हालांकि, विश्व रैंकिंग में 17वें स्थान पर काबिज अनाहत ने चार मैच पाइंट गंवाए और दुनिया की 25वें नंबर की खिलाड़ी सिन युक चान के विरुद्ध रोमांचक मुकाबले में 2-3 से हार गईं।