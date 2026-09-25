Asian Games 2026 Live: शूटिंग में भारत को दोहरी खुशी, गोल्ड के बाद सिल्वर पर साधा निशाना
Asian Games 2026 Live:जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 का आज छठा दिन है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Asian Games 2026 Day 6 Live: जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 का आज छठा दिन है। आज भारत के पास कई मेडल जीतने का अच्छा मौका है। 5वें दिन तक भारत ने 17 मेडल पर कब्जा जमा लिया था। अब भारतीय दल की नजर इसमें इजाफा करने पर होगी। भारत की शुरुआत भी शानदार रही और शूटिंग में गोल्ड के साथ ही सिल्वर भी आया।
Asian Games 2026 Live: कबड्डी- भारत नेपाल से 31-17 से आगे
पहला हाफ का खेल समाप्त हो गया है। भारत नेपाल से 31-17 से आगे है। नेपाल ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, भारत का खेल बेहतर होता गया। संजू देवी और सोनाली के कुछ बड़े पॉइंट्स की बदौलत भारत ने मजबूत बढ़त बना ली।
Asian Games 2026 Live: स्क्वैश- अभय सिंह ने पुरुषों के सिंगल्स का क्वार्टर-फाइनल जीता
अभय सिंह ने पुरुषों के सिंगल्स क्वार्टर-फाइनल में जापान के र्युनोसुके त्सुकुए को आसानी से हरा दिया। उन्होंने उन्हें 30 मिनट में 3-0 (11-4, 11-3, 11-6) से हराया। अब अभय का मुकाबला वीर चोटरानी के साथ ऑल-इंडियन सेमीफाइनल में हो सकता है, बशर्ते वीर अपने क्वार्टर-फाइनल में पाकिस्तान के मुहम्मद इरफान को हरा दें। ऐसा होने पर भारत के लिए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का हो जाएगा।
Asian Games 2026 Live: बैडमिंटन
उन्नति ने उत्तर कोरिया की यू मी सॉन्ग को हराया। उन्नति हुड्डा ने जीत के साथ शुरुआत की और यी मी सॉन्ग को 21-9, 21-10 से हराया। अगले दौर में उनका मुकाबला मलेशिया की वोंग लिंग चिंग से होगा।
Asian Games 2026 Live: टेबल टेनिस- यशस्वीनी तीसरे राउंड में पहुंचीं
यशस्वीनी ने शानदार जीत के साथ तीसरे राउंड में जगह बनाई। उन्होंने सीरिया की हेंड जाजा को 11-5, 11-5, 11-8, 8-11, 11-4 से हराया। अगले राउंड में उनका मुकाबला जापान की मिवा हारिमोटो से हो सकता है, जो वर्ल्ड नंबर 3 हैं।
वहीं, मानव ठक्कर और मानुष शाह को जापान के टोमोकाज़ु हारिमोटो और हिरोटो शिनोज़ुका के खिलाफ मेंस डबल्स के दूसरे मैच में 3-1 से हार का सामना करना पड़ा।
Asian Games 2026 Live: सिल्वर मेडल भी आया
शूटिंग में भारत को दोहरी खुशी मिली है। गोल्ड के बाद भारत ने चांदी पर निशाना लगाया। 50 मीटर राइफल 3पी पुरुष टीम स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक आया। पाटिल रुद्राक्ष बालासाहेब, कुमार नीरज और तोमर ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कमाल कर दिया है।
Asian Games 2026 Live: भारत के खाते में दूसरा गोल्ड
शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल मिला। सुरुचि सिंह और कमलजीत ने कमाल कर दिया है। यह भारत का अब तक का दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले भारतीय विमंस क्रिकेट टीम ने गोल्ड दिलाया था।
सुरुचि और कमलजीत ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। उनके कुल 484.6 पॉइंट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड से बस चार पॉइंट्स कम थे। इस जोड़ी ने शुरुआत में ही बढ़त बना ली और पूरे मुकाबले में अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। भले ही कोरिया ने अंत में दबाव बढ़ाने की कोशिश की। आखिरकार सुरुचि और कमलजीत ने 6.6 पॉइंट्स के अंतर से जीत हासिल की और लंबे समय से प्रतीक्षित गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
फाइनल नतीजे
- भारत - 484.6 (गोल्ड)
- दक्षिण कोरिया - 478.0 (सिल्वर)
- ईरान - 415.8 (ब्रॉन्ज)
- इंडोनेशिया - 349.4 (बाहर)
Asian Games 2026 Live: शूटिंग- मेंस 50m राइफल 3 पोजिशन क्वालिफाइंग
दो भारतीय पुरुष 50m राइफल 3 पोजिशन के फाइनल में पहुंचे और टीम सिल्वर मेडल भी जीता। तीनों भारतीयों ने अपना क्वालिफिकेशन पूरा कर लिया है।
- ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर - 589
- नीरज कुमार - 588
- रुद्राक्ष पाटिल - 585
इससे भारत को एक टीम मेडल भी मिला वो भी सिल्वर। भारत का कुल स्कोर 1762 रहा, जबकि चीन का 1766। दक्षिण कोरिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला। शानदार शुरुआत के बाद तोमर के लिए स्टैंडिंग सीरीज खराब रही, उन्होंने आखिरी सीरीज में 95 स्कोर किया। फाइनल में जगह बनाने के लिए यह काफी होना चाहिए।
नीरज की फाइनल स्टैंडिंग सीरीज शानदार रही, जिसमें उन्होंने परफेक्ट 100 स्कोर किया। जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। उन्हें भी फाइनल में जगह मिलनी चाहिए।
इसका मतलब है कि रुद्राक्ष निश्चित रूप से बाहर हो गए हैं (एक देश से केवल 2 खिलाड़ी ही फाइनल में जा सकते हैं), लेकिन उनके स्कोर भी उम्मीद के मुताबिक नहीं थे।
Asian Games 2026 Live: हॉकी- भारत ने जापान को 3-1 से हराया
हॉकी में भारतीय महिला टीम और जापान के बीच कड़ी जंग देखने को मिली। अंत में भारतीय टीम की जीत हुई। भारत ने जापान को 3-1 से हराया। चार मैचों में चार जीत के साथ, सेमीफाइनल से पहले भारत का एक और मैच सिंगापुर के खिलाफ होगा, जिसमें उनकी जीत की पूरी उम्मीद है। आज लालरेमसियामी, इशिका और नवनीत ने गोल किए। जापान के लिए एकमात्र गोल शिहो कोबायाकावा ने किया।
Asian Games 2026 Live: शूटिंग
10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत की कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए फाइनल में जगह पक्की कर ली ह। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफिकेशन राउंड में 587 स्कोर किया और वह शीर्ष पर रहीं। अब भारत को इस जोड़ी से सोने का तमगा जीतने की उम्मीद होगी।
Asian Games 2026 Live: मिक्स्ड डबल्स
बैडमिंटन के मिक्स्ड डबल्स इवेंट में भारत की ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी ने जीत के साथ आगाज किया। भारतीय जोड़ी ने मालदीव के निबाल अहमद और अमीनाथ अब्दुल की जोड़ी को 21-7, 21-8 से मात दी।
Asian Games 2026 Live: शूटिंग
10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन में भारत की कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की। इस जोड़ी ने शुरुआत से ही बढ़त बना ली है। कमलजीत और सुरुचि दूसरे स्थान पर मौजूद मंगोलिया की टीम से 70 अंकों की बढ़त के साथ शीर्ष पर हैं।