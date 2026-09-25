दो भारतीय पुरुष 50m राइफल 3 पोजिशन के फाइनल में पहुंचे और टीम सिल्वर मेडल भी जीता। तीनों भारतीयों ने अपना क्वालिफिकेशन पूरा कर लिया है।

ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर - 589

नीरज कुमार - 588

रुद्राक्ष पाटिल - 585

इससे भारत को एक टीम मेडल भी मिला वो भी सिल्वर। भारत का कुल स्कोर 1762 रहा, जबकि चीन का 1766। दक्षिण कोरिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला। शानदार शुरुआत के बाद तोमर के लिए स्टैंडिंग सीरीज खराब रही, उन्होंने आखिरी सीरीज में 95 स्कोर किया। फाइनल में जगह बनाने के लिए यह काफी होना चाहिए।

नीरज की फाइनल स्टैंडिंग सीरीज शानदार रही, जिसमें उन्होंने परफेक्ट 100 स्कोर किया। जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। उन्हें भी फाइनल में जगह मिलनी चाहिए।

इसका मतलब है कि रुद्राक्ष निश्चित रूप से बाहर हो गए हैं (एक देश से केवल 2 खिलाड़ी ही फाइनल में जा सकते हैं), लेकिन उनके स्कोर भी उम्मीद के मुताबिक नहीं थे।