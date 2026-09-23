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Asian Games 2026 LIVE: महिला स्कीट टीम ने दिलाया 8वां मेडल, फाइनल में मनु भाकर; सॉफ्ट टेनिस में पदक पक्‍का

Asian Games 2026 Day 4 LIVE: जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियाई खेलों का आज चौथा दिन है।

By Rajat Gupta Wed, 23 Sep 2026 09:06 AM (IST)
एशियन गेम्‍स 2026

एशियन गेम्‍स 2026

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। Asian Games 2026 Day 4 LIVE: जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियाई खेलों का आज चौथा दिन है। तीसरे दिन तक भारत के खाते में 7 मेडल आ चुके थे। आज भारत की नजर पदकों की संख्‍या में इजाफा करने पर है। शूटिंग में मनु भाकर फाइनल में पहुंच गई हैं। 

23 Sept 20269:30:49 AM

Asian Games 2026 LIVE: शूटिंग- महिलाओं का 10m एयर पिस्टल फाइनल

मनु भाकर के लिए पहली सीरीज बहुत ही शानदार रही। उन्होंने 9, 9, 10.6, 9.5, 10.3, 10.5 के स्कोर के साथ कुल 50.8 अंक हासिल किए। इस फाइनल की शुरुआत में शूटर्स को 5-5 शॉट्स की दो सीरीज खेलनी होंगी। उसके बाद हर दो शॉट्स के बाद एक एलिमिनेशन होगा।

सीरीज 1 के बाद स्टैंडिंग

  • चू गाउन - 51.8
  • शेन यियाओ - 51.1
  • मनु भाकर - 50.8
  • गुयेन थुई ट्रांग - 50.4
  • वेलेरिया पोपेलोवा - 49.9
  • चेंग येन-चिंग - 49.8
  • जियांग रैनक्सिन - 49.3
  • सामिह यासी - 47.8
23 Sept 20269:28:29 AM

Asian Games 2026 LIVE: शूटिंग: महिलाओं का 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल

महिलाओं का 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल शुरू हो गया है। शूटर्स अभी अपने 'साइटिंग शॉट्स' ले रहे हैं।

23 Sept 20269:05:28 AM

sian Games 2026 LIVE: सॉफ्ट टेनिस में मेडल पक्‍का

सॉफ्ट टेनिस में जय मीना ने मेंस सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल जीत दर्ज की। इसके साथ ही उन्‍होंने मेडल पक्का कर लिया है। मेन्स सिंगल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में उन्होंने  फिलीपींस के शेरविन नुगुइट पर 4-3 (0-4, 4-2, 2-4, 4-2, 5-3, 2-4, 7-5) से जीत दर्ज की। इसके साथ ही सॉफ्ट टेनिस में भारत का पहला एशियन गेम्स मेडल पक्का हुआ। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला जापान के ताकुया कुरोसाका से होगा।

23 Sept 20268:55:42 AM

Asian Games 2026 LIVE: अब तक क्‍या हुआ

शूटिंग: राइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल, माहेश्वरी चौहान ने स्कीट महिला टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता।
सॉफ्ट टेनिस: जय मीणा ने पुरुषों के सिंगल्स क्वार्टरफाइनल में शेरविन नुगुइट को हराया, मेडल पक्का किया।
शूटिंग: मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत फाइनल में पहुंचीं; सुरुचि इंदर सिंह और ईशा सिंह बाहर हो गईं।
रोइंग: बलराज पंवार पुरुषों के सिंगल स्कल्स हीट्स में तीसरे (कुल मिलाकर चौथे) स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।
रोइंग: सतनाम सिंह और सलमान खान पुरुषों के डबल्स स्कल्स हीट्स में दूसरे (कुल मिलाकर चौथे) स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।
कैनो स्प्रिंट: हर्षवर्धन शक्तावत, वरिंदर सिंह, एल नाओचा सिंह ओइनम और अरुण सिंह पुरुषों के कयाक फोर 500 मीटर हीट 1 में तीसरे स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।
तैराकी: बेनेडिक्टन बेनिस्टन पुरुषों के 100 मीटर बटरफ़्लाई हीट्स में चौथे (कुल मिलाकर 13वें) स्थान पर रहे; साजन प्रकाश (DNS) फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए।
कैनो स्प्रिंट: मेघा प्रदीप महिलाओं के कैनो सिंगल 200 मीटर हीट्स में पांचवें स्थान पर रहीं और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया।

23 Sept 20268:54:58 AM

Asian Games 2026 LIVE: अब तक क्‍या हुआ

रोइंग: जसविंदर सिंह और नितिन कुमार पुरुषों के पेयर हीट्स में चौथे (और आखिरी) स्थान पर रहे और फाइनल B के लिए क्वालिफाई किया।
तैराकी: वेदांत माधवन 19वें और अनीश सुनील 17वें स्थान पर रहे (पुरुषों के 200 मीटर फ़्रीस्टाइल हीट में), फाइनल की दौड़ से बाहर।
रोइंग - गुरबानी कौर, अलीना एंटो, टेंडेंटहोई हाओबिजम, पूनम महिलाओं के फोर हीट्स में।
टेबल टेनिस: हरमीत देसाई और यशस्वी घोरपड़े ने मिक्स्ड डबल्स राउंड 2 मैच में मालदीव के मोहम्मद इस्माइल और फातिमाथ अली को हराया।
मानुष शाह और दिया चितले ने मिक्स्ड डबल्स राउंड 2 मैच में श्रीलंका के चनुल कुलाप्पुवावाडु और बिमंडी स्वर्णा को हराया।
कैनो स्प्रिंट: पार्वती गीता और फैरेम्बम सोनिया देवी ने महिलाओं के कयाक डबल 500 मीटर के लिए क्वालिफाई किया।

23 Sept 20268:44:55 AM

Asian Games 2026 LIVE: स्कीट में ब्रॉन्ज

भारत ने महिला स्कीट टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। राइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान की भारतीय महिला स्कीट टीम ने कुल 331 अंकों के साथ महिला स्कीट इवेंट में तीसरा स्थान हासिल किया।
राइजा और परिनाज ने 125 में से 111 अंक हासिल किए, जबकि माहेश्वरी ने 109 अंक बनाए। भारत चीन के बाद तीसरे स्थान पर रहा। चीन ने 346 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि कजाकिस्तान दूसरे स्थान पर रहा।

23 Sept 20268:34:20 AM

Asian Games 2026 LIVE: शूटिंग- मनु भाकर फाइनल में, टीम पोडियम से चूकी

मनु भाकर ने क्वालिफिकेशन राउंड शानदार ढंग से पूरा किया। उन्होंने 96, 96 और 98 के स्कोर के साथ कुल 579 अंक हासिल किए और फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदें मजबूत कीं। ईशा सिंह ने भी अच्छी वापसी करते हुए 572 का स्कोर बनाया, जिसमें उनके आखिरी दौर का मजबूत प्रदर्शन (97, 97, 96) शामिल था।
सुरुचि का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और अपने आखिरी सेट में खराब 93 के स्कोर के कारण वह कुल 568 अंकों पर ही रह गईं। अहम बात यह है कि इन मिली-जुली चुनौतियों के कारण भारत टीम मेडल जीतने से पूरी तरह चूक गया, जबकि इसी इवेंट में उन्हें गोल्ड मेडल का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था।

23 Sept 20268:32:45 AM

Asian Games 2026 LIVE: बलराज पंवार रोइंग फाइनल में

सुबह की सबसे अच्छी खबर रोइंग से आई है, जहां भारत ने पुरुषों के सिंगल स्कल्स इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। भारत के रोइंग खिलाड़ी बलराज पंवार को भारत के रोइंग का 'एमएस धोनी' कहा जाता है। उन्‍होंने पुरुषों के सिंगल स्कल्स इवेंट में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और अब पदक की दौड़ में हैं।

बलराज पंवार ने अपनी हीट में 6:52.84 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया; वे ची फंग चान से सिर्फ 0.31 सेकंड पीछे रहे। दोनों हीट में कुल मिलाकर चौथे स्थान पर रहने के बावजूद, उन्होंने कल होने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।

23 Sept 20268:32:19 AM

Asian Games 2026 LIVE: लाइव ब्‍लॉग

दैनिक जागरण के लाइव ब्‍लॉग में आपका स्‍वागत है। जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियाई खेलों का आज चौथा दिन है। इस ब्‍लॉग में आपको सभी अपडेट मिलने वाली है।