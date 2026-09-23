शूटिंग: राइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल, माहेश्वरी चौहान ने स्कीट महिला टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता।

सॉफ्ट टेनिस: जय मीणा ने पुरुषों के सिंगल्स क्वार्टरफाइनल में शेरविन नुगुइट को हराया, मेडल पक्का किया।

शूटिंग: मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत फाइनल में पहुंचीं; सुरुचि इंदर सिंह और ईशा सिंह बाहर हो गईं।

रोइंग: बलराज पंवार पुरुषों के सिंगल स्कल्स हीट्स में तीसरे (कुल मिलाकर चौथे) स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।

रोइंग: सतनाम सिंह और सलमान खान पुरुषों के डबल्स स्कल्स हीट्स में दूसरे (कुल मिलाकर चौथे) स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।

कैनो स्प्रिंट: हर्षवर्धन शक्तावत, वरिंदर सिंह, एल नाओचा सिंह ओइनम और अरुण सिंह पुरुषों के कयाक फोर 500 मीटर हीट 1 में तीसरे स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।

तैराकी: बेनेडिक्टन बेनिस्टन पुरुषों के 100 मीटर बटरफ़्लाई हीट्स में चौथे (कुल मिलाकर 13वें) स्थान पर रहे; साजन प्रकाश (DNS) फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए।

कैनो स्प्रिंट: मेघा प्रदीप महिलाओं के कैनो सिंगल 200 मीटर हीट्स में पांचवें स्थान पर रहीं और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया।